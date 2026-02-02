¡Una mano amiga! 60 familias de Granizal recibirán ayudas económicas tras la tragedia en Bello

La Alcaldía de Bello, en un esfuerzo conjunto con el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y World Vision, anunció la entrega de transferencias monetarias y un esquema de acompañamiento social para 60 familias migrantes que resultaron damnificadas por la emergencia de Granizal en junio de 2025.

Tras meses de seguimiento por parte de la Secretaría de Gestión del Riesgo, se identificó que este grupo de la población, de origen venezolano, presenta niveles críticos de vulnerabilidad, lo que motivó la gestión de recursos de cooperación internacional para garantizar su sustento básico.

La focalización de estas familias se logró gracias a una caracterización detallada realizada en el alojamiento temporal de Casa Bethania. En total, son 206 personas las que se beneficiarán de este programa, incluyendo 105 menores de edad que hoy viven bajo condiciones de alta vulnerabilidad habitacional y alimentaria.

El apoyo económico no será una cifra fija, sino que el PMA definirá el monto basándose en el número de integrantes de cada hogar y sus necesidades específicas, buscando que la ayuda sea lo más equitativa y efectiva posible para mitigar el impacto de la pérdida de sus enseres y viviendas.

La alcaldía de Bello busca que este modelo de atención sirva como base para futuras alianzas que permitan estabilizar a la población desplazada por desastres naturales.

De manera paralela, desde este próximo martes 3 de febrero, la Dirección de Derechos Humanos inició una nueva jornada de caracterización para familias migrantes que no están ligadas a la tragedia de Granizal, pero que atraviesan situaciones de extrema vulnerabilidad en el municipio. Los interesados pueden acercarse todos los martes al Punto de Atención a Víctimas o a la Casa de Justicia de Niquía.

Para participar, solo deben presentar cualquier documento de identidad, pues la regularización migratoria no es un requisito para acceder a este diagnóstico que busca identificar carencias en salud, educación y alimentación en todo el territorio bellanita.

