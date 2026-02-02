Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Lunes: 1 - 7 1 - 7
Pico y Placa Medellín Lunes: 1 - 7 1 - 7
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    ¡Cayeron ‘Los del 20 de Julio’! Los pillaron con arsenal y droga en Betulia

    Capturados cuatro integrantes de la banda ‘Los del 20 de Julio’ en Betulia, Antioquia. Tenían pistolas, escopetas y dosis de cocaína.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Cayeron 'Los del 20 de Julio'! Los pillaron con arsenal y droga en Betulia
    Foto de archivo.
    ¡Cayeron ‘Los del 20 de Julio’! Los pillaron con arsenal y droga en Betulia

    Resumen: Capturados cuatro integrantes de la banda 'Los del 20 de Julio' en Betulia, Antioquia. Tenían pistolas, escopetas y dosis de cocaína en su poder.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    En un contundente operativo desplegado por la Policía Nacional y el Ejército, se logró la captura de cuatro presuntos integrantes de la estructura delincuencial conocida como “Los del 20 de Julio”.

    El procedimiento tuvo lugar en el barrio Nariño del municipio de Betulia, Antioquia, un sector que venía siendo azotado por el microtráfico y la disputa territorial.

    De acuerdo con el coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán, comandante del Departamento de Policía Antioquia, esta organización no limitaba su accionar a Betulia, sino que extendía sus tentáculos hacia el corregimiento de Altamira y el municipio de Urrao.

    Los capturados cumplían roles estratégicos dentro de la banda, encargándose de la logística, la venta de estupefacientes y el control de las zonas mediante el uso de la intimidación armada.

    Lea también: ¡Frente a frente! Colombia busca relanzar relación con EE.UU. en reunión entre Petro y Trump

    Durante los allanamientos, las autoridades hallaron un preocupante arsenal en manos de estos sujetos: una pistola 9 milímetros, una escopeta calibre 12 y un revólver calibre 38, además de abundante munición. También fueron incautados 50 gramos de clorhidrato de cocaína y tres teléfonos celulares que serán analizados por inteligencia.

    Estos elementos, sumados a las actividades de microtráfico detectadas, servirán como pruebas clave para esclarecer homicidios recientes en la región y otras líneas de investigación que involucran a cabecillas de mayor nivel.

    Los cuatro detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía Seccional de Concordia, donde deberán responder por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, además de tráfico de estupefacientes.

    Con este resultado, enmarcado en la estrategia “Juntos por Antioquia”, las instituciones buscan recuperar la tranquilidad de los habitantes del barrio Nariño, asegurando que el control institucional se mantendrá con patrullajes constantes para evitar que el microtráfico vuelva a tomar fuerza en este corredor del suroeste.

    Más noticias de Antioquia


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.