Resumen: Capturados cuatro integrantes de la banda 'Los del 20 de Julio' en Betulia, Antioquia. Tenían pistolas, escopetas y dosis de cocaína en su poder.

¡Cayeron ‘Los del 20 de Julio’! Los pillaron con arsenal y droga en Betulia

En un contundente operativo desplegado por la Policía Nacional y el Ejército, se logró la captura de cuatro presuntos integrantes de la estructura delincuencial conocida como “Los del 20 de Julio”.

El procedimiento tuvo lugar en el barrio Nariño del municipio de Betulia, Antioquia, un sector que venía siendo azotado por el microtráfico y la disputa territorial.

De acuerdo con el coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán, comandante del Departamento de Policía Antioquia, esta organización no limitaba su accionar a Betulia, sino que extendía sus tentáculos hacia el corregimiento de Altamira y el municipio de Urrao.

Los capturados cumplían roles estratégicos dentro de la banda, encargándose de la logística, la venta de estupefacientes y el control de las zonas mediante el uso de la intimidación armada.

Durante los allanamientos, las autoridades hallaron un preocupante arsenal en manos de estos sujetos: una pistola 9 milímetros, una escopeta calibre 12 y un revólver calibre 38, además de abundante munición. También fueron incautados 50 gramos de clorhidrato de cocaína y tres teléfonos celulares que serán analizados por inteligencia.

Estos elementos, sumados a las actividades de microtráfico detectadas, servirán como pruebas clave para esclarecer homicidios recientes en la región y otras líneas de investigación que involucran a cabecillas de mayor nivel.

Los cuatro detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía Seccional de Concordia, donde deberán responder por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, además de tráfico de estupefacientes.

Con este resultado, enmarcado en la estrategia “Juntos por Antioquia”, las instituciones buscan recuperar la tranquilidad de los habitantes del barrio Nariño, asegurando que el control institucional se mantendrá con patrullajes constantes para evitar que el microtráfico vuelva a tomar fuerza en este corredor del suroeste.

