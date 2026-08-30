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Resumen: La Gobernación de Antioquia entregó materiales de construcción a 324 familias de Andes, Hispania y Ciudad Bolívar afectadas por el sismo del 10 de agosto. Los insumos serán destinados a reconstruir viviendas y realizar mejoramientos, como parte del plan departamental de recuperación.

Familias de Andes, Hispania y Ciudad Bolívar reciben materiales para recuperar viviendas tras el sismo

La atención a las familias afectadas por el sismo del pasado 10 de agosto continúa en el Suroeste de Antioquia. Esta semana, la Gobernación de Antioquia, por medio de la Empresa de Vivienda de Antioquia (VIVA), entregó materiales de construcción destinados a 324 hogares de Andes, Hispania y Ciudad Bolívar.

La distribución se realizó de acuerdo con las necesidades identificadas en cada municipio. Andes concentra la mayor cantidad de beneficiarios, con 186 familias, seguido de Hispania, con 88, y Ciudad Bolívar, con 50.

Los materiales serán utilizados tanto para levantar nuevamente viviendas que requieren reconstrucción como para realizar intervenciones en inmuebles que presentan daños ocasionados por el movimiento telúrico.

Andes e Hispania avanzan en la recuperación

En Andes, el alcalde Germán Alexander Vélez Orozco destacó la llegada de los insumos y explicó que serán entregados a las familias afectadas para atender las necesidades identificadas después del sismo.

El mandatario señaló que el objetivo es que los materiales lleguen directamente a los hogares damnificados y agradeció el acompañamiento de la Gobernación y de VIVA.

En Hispania, la llegada de los elementos representa un nuevo paso dentro de las acciones destinadas a recuperar las viviendas afectadas. La entrega permite avanzar en las intervenciones previstas para los hogares que requieren obras de reconstrucción o mejoramiento.

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Ya había comenzado una primera fase

Esta nueva entrega hace parte de un proceso que ya había iniciado en otros municipios del Suroeste. La Gobernación había puesto en marcha la reconstrucción de 268 viviendas afectadas en Caramanta, Hispania y Betania.

Para esa primera etapa fueron trasladadas 96 toneladas de materiales hacia sectores urbanos y rurales de esas tres localidades. La información sobre ese primer envío también fue reportada por Caracol Radio, que señaló que los materiales estaban destinados a las reparaciones de las viviendas afectadas.

Con la entrega realizada ahora en Andes, Hispania y Ciudad Bolívar, el departamento amplía el número de familias atendidas dentro del proceso de recuperación habitacional.

Así avanza el plan de reconstrucción

Las acciones hacen parte del Plan Integral de Reconstrucción Departamental, desarrollado por la Gobernación de Antioquia en coordinación con VIVA, el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia (Dagran) y los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo.

La estrategia contempla el suministro de materiales necesarios para intervenir las viviendas afectadas y busca que las familias puedan avanzar en la recuperación de sus hogares después de la emergencia.

El proceso continúa en los municipios que registraron daños por el sismo, mientras las autoridades avanzan en la atención de las necesidades identificadas en las comunidades afectadas.