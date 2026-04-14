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Resumen: Autoridades atienden familias afectadas por lluvias en Manrique, Medellín, y reiteran llamado a evacuación preventiva.

Más ayudas y advertencias: así avanza la emergencia por lluvias en Manrique

Las lluvias continúan generando afectaciones en Medellín, especialmente en el barrio Jardín, en Manrique, donde las autoridades mantienen un despliegue institucional para atender a las familias impactadas por el reciente desbordamiento de una quebrada del sector.

Según información oficial, las lluvias han provocado condiciones de riesgo en viviendas ubicadas cerca del afluente La Mansión, lo que llevó a las autoridades a reiterar el llamado a la evacuación preventiva.

Esta medida busca proteger a más de 240 personas que habitan cerca de 90 viviendas consideradas en alto riesgo.

En el territorio, equipos técnicos y sociales han sostenido encuentros con la comunidad para socializar los estudios realizados sobre las estructuras afectadas y las condiciones del terreno.

Estas acciones hacen parte de una estrategia integral orientada a prevenir emergencias mayores y salvaguardar la vida de los residentes.

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Como parte de la atención humanitaria, decenas de familias han recibido ayudas que incluyen kits de cocina, elementos de aseo, colchonetas, cobijas y paquetes alimentarios. Además, entidades distritales acompañan a los hogares con información sobre subsidios de arrendamiento temporal para quienes requieran reubicación.

Las autoridades también indicaron que el monitoreo se mantiene activo, teniendo en cuenta los pronósticos climáticos que advierten sobre la continuidad de las precipitaciones durante las próximas semanas. Esto incrementa la preocupación en zonas cercanas a quebradas y laderas.

El trabajo articulado entre diferentes dependencias busca mitigar los impactos de la temporada de lluvias y fortalecer la respuesta institucional ante posibles emergencias. Mientras tanto, se insiste en la importancia de acatar las recomendaciones oficiales para evitar situaciones que pongan en riesgo la vida.

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