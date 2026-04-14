¡Medio siglo de cárcel! Condenan a depravado que abusaba de mujeres con falsas ofertas de modelaje en Bogotá

Minuto30.com .- Una sentencia de medio siglo en prisión fue la condena que un juez de la República le impuso a Kardyn Daniel Montilla Baquero, un sujeto que diseñó una macabra estrategia para cazar, abusar y robar a mujeres jóvenes en la ciudad de Bogotá, llegando al extremo de asesinar a una de sus víctimas.

La contundencia de las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación no dejó lugar a dudas sobre la culpabilidad de este individuo, quien operaba principalmente en la localidad de Ciudad Bolívar.

El cruel “modus operandi”

La investigación judicial reveló que Montilla Baquero se camuflaba como un supuesto “cazatalentos”. Su estrategia criminal consistía en contactar a mujeres jóvenes a través de redes sociales o mensajes, ofreciéndoles falsas e irresistibles ofertas laborales como modelos.

Una vez ganaba su confianza y las citaba para supuestas sesiones de fotos o entrevistas de trabajo, las llevaba a lugares apartados donde revelaba sus verdaderas intenciones. En total, la Fiscalía logró documentar y probar que siete mujeres fueron víctimas de abusos sexuales y hurtos bajo esta modalidad.

El trágico feminicidio en Ciudad Bolívar

El expediente detalla que la escalada de violencia de este sujeto llegó a su punto más oscuro en noviembre de 2024.

Bajo la misma fachada del empleo de modelaje, Montilla Baquero citó a una joven y, mediante engaños, la trasladó hasta una zona boscosa en la localidad de Ciudad Bolívar. En ese lugar desolado, la joven fue sometida a crueles vejámenes sexuales y, posteriormente, fue asfixiada hasta causarle la muerte.

Un prontuario aterrador

Por este atroz feminicidio y los otros seis casos de abuso y robo, Kardyn Daniel Montilla Baquero fue hallado culpable y sentenciado a 50 años de cárcel por un concurso de cinco graves delitos:

Feminicidio agravado

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Acceso carnal violento

Extorsión

Acceso abusivo a sistema informático (utilizado para vaciar las cuentas o manipular las redes de sus víctimas tras robarles los celulares).

Falsedad personal