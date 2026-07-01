Resumen: Cámaras trampa registraron por primera vez una familia de zorros en el humedal Ditaires de Itagüí, un hallazgo clave para la conservación de fauna silvestre.

La naturaleza sorprende en Itagüí: hallan una familia de zorros en zona protegida

Un hecho sin precedentes quedó registrado en el humedal Ditaires, en Itagüí, donde por primera vez fueron captadas imágenes de una familia de zorros en Itagüí, conformada por dos adultos y una cría.

El hallazgo fue posible gracias a un sistema de monitoreo con 18 cámaras trampa instaladas en áreas de protección ambiental del municipio.

En años anteriores las autoridades solo habían logrado registrar ejemplares solitarios de esta especie, conocida como zorro perro (Cerdocyon thous), por lo que la presencia de una pareja con una cría representa una señal positiva sobre el estado del ecosistema.

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Según las autoridades ambientales, las imágenes sugieren que el humedal ofrece condiciones adecuadas para la reproducción y permanencia de la especie, lo que se interpreta como un avance en los esfuerzos de conservación de fauna silvestre dentro del área urbana.

El humedal Ditaires, ubicado entre las comunas 2 y 3 de Itagüí, cuenta con más de 12 hectáreas de área protegida y alberga una importante biodiversidad. De acuerdo con la alcaldía, en el territorio se han identificado más de 135 especies de aves y 49 especies de mamíferos.

La Alcaldía destacó que este resultado es producto de varias estrategias de protección ambiental, entre ellas la adquisición de más de 100 hectáreas destinadas a conservación y la vinculación de 55 familias al programa de Pagos por Servicios Ambientales, mediante el cual se protege el cuidado de más de 39 hectáreas de ecosistemas estratégicos.

Para las autoridades, el registro de esta familia de zorros en Itagüí confirma la importancia de mantener y fortalecer las áreas verdes y corredores ecológicos del municipio

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