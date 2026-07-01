Resumen: Manolo fue el rostro de la disciplina dentro del grupo. Mientras Locomía experimentaba constantes cambios de alineación y complejas batallas legales por los derechos de la marca, Arjona se mantuvo como un pilar de resistencia

A los 58 años murió Manolo Arjona, fundador de Locomía y el alma de los icónicos abanicos

Minuto30.com .- El mundo del espectáculo despide a una de las figuras más transgresoras de la década de los ochenta. Manolo Arjona, miembro fundador del legendario grupo electro-pop Locomía, falleció a los 58 años en su residencia en España. Tras alejarse de los escenarios, el artista había encontrado un nuevo refugio creativo en la pintura.

La nostalgia invade a toda una generación de fanáticos de la música hispana tras confirmarse una noticia que enluta al pop internacional. Manolo Arjona, uno de los rostros fundamentales y pioneros del fenómeno musical y estético conocido como Locomía, falleció a la edad de 58 años.

Su partida, que marca el adiós a uno de los referentes indiscutibles de la movida ibicenca, ocurrió de manera pacífica. Según los primeros reportes de su círculo cercano, Arjona perdió la vida mientras dormía en su hogar ubicado en la localidad de Viladecans, en la provincia de Barcelona.

El adiós a un ícono de la transgresión estética

El fallecimiento de Manolo Arjona no solo representa la pérdida de un cantante y bailarín, sino la partida de un creador de tendencias que desafió las normas de su época. A diferencia de las trágicas historias que a menudo rodean a las estrellas del pop, el final de Arjona fue silencioso, contrastando profundamente con el estruendo mediático, las luces de neón y la euforia masiva que caracterizaron sus años de mayor gloria.

En sus últimos años, Manolo había tomado la decisión consciente de alejarse del bullicio mediático y de las exigencias agotadoras de la industria musical. Lejos de los reflectores, encontró la paz en Viladecans, donde canalizó toda su inagotable creatividad visual hacia las artes plásticas, dedicando gran parte de su tiempo a la pintura, una pasión que le permitía seguir expresándose sin la presión de la fama.

La historia detrás del mito: El nacimiento de Locomía

Para entender la magnitud del legado de Manolo Arjona, es indispensable viajar en el tiempo hasta la España de finales de los años ochenta. En la mítica isla de Ibiza, epicentro mundial de la libertad, la fiesta y la vanguardia, nació Locomía.

Lo que inicialmente comenzó como una tribu urbana y un colectivo de diseñadores de moda liderado por Xavier Font, rápidamente mutó hacia un proyecto musical sin precedentes. Manolo Arjona estuvo allí desde el minuto cero, aportando su imponente presencia escénica y siendo pieza clave en la consolidación de la imagen del grupo.

Junto a sus compañeros, Arjona irrumpió en la mítica discoteca Ku de Ibiza, deslumbrando a propios y extraños con un concepto visual que el mundo no había visto jamás.

El alma de la coreografía y el éxito internacional

Manolo Arjona no era solo un integrante más; era considerado por muchos como el motor coreográfico de Locomía. Su habilidad para manejar los enormes abanicos con precisión milimétrica se convirtió en un estándar de exigencia para el resto de la formación.

Cuando el grupo lanzó su álbum debut Taiyo en 1989, el impacto fue arrollador. Canciones como Rumba, Samba, Mambo, Gorbachov y el éxito homónimo Loco Mía catapultaron a Arjona y a sus compañeros a la fama global. El grupo cruzó el Atlántico y desató la locura en América Latina, llenando estadios en México, Argentina y logrando presentaciones históricas en escenarios tan imponentes como el Festival de Viña del Mar en Chile.

Durante aquellos años de frenesí, Manolo fue el rostro de la disciplina dentro del grupo. Mientras Locomía experimentaba constantes cambios de alineación y complejas batallas legales por los derechos de la marca, Arjona se mantuvo como un pilar de resistencia, siendo uno de los pocos miembros que participó en múltiples etapas y reencuentros de la banda a lo largo de las décadas.

El ocaso de los escenarios y su refugio en la pintura