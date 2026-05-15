‘Premio a la impunidad’: familia de Miguel Uribe estalló por posible acuerdo con ‘El Costeño’

La familia de Miguel Uribe Turbay manifestó públicamente su rechazo frente a un posible preacuerdo entre la Fiscalía General de la Nación y Elder Arteaga, alias ‘El Costeño’, investigado por su presunta participación en el magnicidio.

A través de un comunicado firmado por María Claudia Tarazona y Miguel Uribe Londoño, los familiares calificaron como “inaceptable” la posibilidad de otorgar beneficios judiciales a alias ‘El Costeño’, señalando que habría tenido un papel determinante dentro del caso.

En el documento, la familia aseguró que la defensa de ‘El Costeño’ “ha desplegado maniobras dilatorias sistemáticas para burlar la justicia”, y cuestionó que se contemple cualquier tipo de reducción de pena o beneficio procesal mientras, según afirman, no exista un aporte real al esclarecimiento de los hechos.

Los familiares sostuvieron además que el presunto implicado habría actuado como coordinador y enlace jerárquico dentro de la estructura criminal investigada y que su rol habría sido clave en el desarrollo del crimen. Por ello, advirtieron que un eventual acuerdo judicial enviaría un mensaje negativo frente a la lucha contra la impunidad.

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En el pronunciamiento también expresaron preocupación por el impacto que tendría un posible preacuerdo sobre las víctimas y sobre la confianza pública en la justicia.

Según indicaron, seguirán acudiendo a diferentes instancias legales nacionales e internacionales para buscar que el caso sea esclarecido en su totalidad.

La reacción de la familia se conoce luego de que alias ‘El Costeño’ se declarara inocente durante diligencias adelantadas ante la Fiscalía. Mientras avanzan las investigaciones, el proceso continúa generando atención pública por el alcance de las decisiones judiciales que puedan adoptarse en torno al caso.

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