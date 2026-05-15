“Buenas noches, mor”: Feid emocionó a fans con inesperado mensaje a Karol G tras ganar premio por ‘Verano Rosa’

Resumen: Feid ganó el premio a Mejor Colaboración en los Premios Nuestra Tierra 2026 gracias a la canción ‘Verano Rosa’, realizada junto a Karol G. Durante su discurso, el cantante agradeció públicamente a la artista y a su equipo de trabajo, palabras que rápidamente se viralizaron en redes sociales y despertaron reacciones entre los seguidores de ambos. El reconocimiento volvió a poner en el centro de la conversación la relación artística y personal que han compartido en los últimos años.

La ceremonia de los Premios Nuestra Tierra 2026 dejó uno de los momentos más comentados de la noche cuando Feid subió al escenario para recibir el reconocimiento a Mejor Colaboración por la canción ‘Verano Rosa’, tema que interpreta junto a Karol G y que se convirtió en uno de los mayores éxitos urbanos de los últimos meses.

El evento, realizado en Bogotá el pasado 14 de mayo, reunió a varios de los artistas más importantes de la música colombiana. En medio de la gala, el nombre del cantante antioqueño fue anunciado como ganador gracias a la colaboración incluida en ‘Tropicoqueta’, álbum con el que Karol G ha mantenido una fuerte presencia en plataformas digitales y escenarios internacionales.

La reacción de Feid al recibir el galardón no pasó desapercibida. El artista subió al escenario acompañado de parte de su equipo de trabajo y aprovechó el momento para enviar un mensaje directo a la cantante paisa, gesto que rápidamente comenzó a circular en redes sociales y generó miles de comentarios entre sus seguidores.

El mensaje de Feid a Karol G durante la premiación

Frente al público y a las cámaras de la ceremonia, Feid expresó unas palabras de agradecimiento en las que mencionó directamente a Karol G y a las personas que participaron en la producción del sencillo.

“Buenas noches mor, recibo con mucho cariño y con mucha gratitud este premio. Muchas gracias a Karol y a todo su equipo de trabajo por hacernos parte de esta canción y este proyecto tan chimba. Tengo que felicitar a esta salchicha que se ganó un premio y no estaba”, dijo el cantante durante su intervención.

El momento tomó fuerza rápidamente en redes sociales, donde fanáticos comenzaron a compartir videos del discurso y a reaccionar a la manera en la que el artista se refirió a la intérprete de ‘Provenza’.

La ausencia de Karol G durante la ceremonia también generó conversación entre usuarios, especialmente porque el reconocimiento fue entregado en una de las categorías más destacadas de la noche.

‘Verano Rosa’ sigue siendo uno de los éxitos urbanos más escuchados

La canción premiada logró posicionarse entre los temas más reproducidos del género urbano y reforzó el impacto musical que ambos artistas han conseguido con sus colaboraciones.

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‘Verano Rosa’, incluida en el álbum ‘Tropicoqueta’, ha sido ampliamente comentada tanto por el público como por seguidores de los dos cantantes, quienes constantemente convierten en tendencia cualquier aparición conjunta o referencia relacionada con ellos.

Además del reconocimiento recibido en los Premios Nuestra Tierra, el sencillo continuó aumentando la expectativa frente a posibles futuros proyectos musicales entre Feid y Karol G.

Durante la ceremonia, el cantante paisa apareció usando un atuendo inspirado en la cultura arriera, acompañado por detalles verdes característicos de su estilo artístico. También agradeció a los productores y personas involucradas en la creación de la canción.

En otro momento de su discurso, Feid agregó: “Buenas noches, mor. Recibo con mucho cariño y mucha gratitud este premio. Muchas gracias a Caro y a todo su equipo por hacernos parte de esta canción y este reto tan chimba”.

La relación entre ambos sigue generando conversación

Las reacciones alrededor del mensaje cobraron aún más relevancia luego de que Karol G hablara recientemente sobre su situación sentimental durante su participación en el podcast ‘Call her daddy’.

En esa entrevista, la cantante aseguró que actualmente se encuentra soltera y explicó que esta nueva etapa le ha permitido enfocarse en sus proyectos personales y profesionales.

Mientras tanto, seguidores de Feid continúan analizando las letras de sus más recientes canciones, pues varios usuarios consideran que algunas frases podrían estar relacionadas con la historia que compartió con la artista antioqueña.

Aunque ninguno de los dos se ha referido públicamente a nuevas colaboraciones musicales, cada aparición, mensaje o reconocimiento relacionado con ambos sigue despertando reacciones entre los fanáticos y manteniéndolos como una de las duplas más comentadas de la música latina actual.