Resumen: Tres personas provenientes de Cali fueron víctimas de secuestro en Medellín tras caer en un engaño relacionado con la compra de un inmueble. Los secuestradores exigían un rescate cercano a 1.700 millones de pesos. Gracias a la alerta de un familiar, el Gaula de Cali y la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá ejecutaron un operativo que permitió liberar a las víctimas sin lesiones y capturar a dos hombres, incautando armas y celulares como evidencia. La Policía instó a la ciudadanía a extremar precauciones y reportar cualquier intento de extorsión.

Familia caleña es rescatada en Medellín tras caer en engaño inmobiliario que terminó en secuestro extorsivo

Un operativo coordinado por la Policía Nacional permitió la liberación de tres personas que fueron retenidas de manera ilegal en un apartamento del sector El Poblado, en Medellín, tras ser víctimas de un engaño relacionado con la compra de un inmueble. Además, dos hombres fueron capturados como presuntos responsables del secuestro con fines extorsivos.

Según las autoridades, las víctimas llegaron desde Cali atraídas por una oferta inmobiliaria que resultó ser fraudulenta. Tras percatarse de la estafa, los secuestradores los trasladaron a un apartamento donde permanecieron durante aproximadamente tres días, tiempo durante el cual sus familiares recibieron llamadas exigiendo el pago de cerca de 1.700 millones de pesos para garantizar su liberación.

La alerta de un familiar activó la respuesta del Gaula de Cali y la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, que desarrollaron un operativo basado en inteligencia y análisis técnico de información. Gracias a la revisión de cámaras de seguridad y seguimiento a los movimientos de los sospechosos, se logró identificar el inmueble y ejecutar la liberación de manera segura.

Durante el procedimiento, las víctimas fueron rescatadas sin lesiones físicas, aunque una de ellas se desmayó por la emoción al ser liberada. Los capturados, de 29 y 41 años, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación junto con una pistola y varios teléfonos celulares incautados como evidencia.

La Policía hizo un llamado a la ciudadanía para extremar precauciones en esta temporada decembrina, evitando compartir públicamente información sobre ingresos o propiedades y verificando cuidadosamente con quién se realizan negocios. Asimismo, recomendó registrar cualquier intento de amenaza o extorsión y reportarlo inmediatamente a la línea 165.