Resumen: Las autoridades investigan la muerte de un bebé de nueve meses ocurrida en un hospital de Medellín, luego de que ingresara con lesiones graves que generan dudas sobre su causa. El menor fue atendido inicialmente en un centro asistencial de la Comuna 13 y posteriormente remitido a un hospital de mayor complejidad, donde finalmente falleció. Medicina Legal deberá establecer si se trató de un accidente o si existen indicios de maltrato.

¿Accidente o maltrato? Autoridades investigan la muerte de un bebé de nueve meses en Medellín

Las autoridades de Medellín adelantan una investigación para esclarecer la muerte de un bebé de nueve meses, ocurrida el pasado 11 de diciembre en el Hospital Pablo Tobón Uribe, luego de que el menor ingresara a un centro asistencial con lesiones de gravedad que hoy generan serias dudas sobre su origen.

De acuerdo con los reportes oficiales, el pequeño fue trasladado inicialmente a la Unidad Intermedia de San Javier tras un incidente ocurrido en una vivienda del barrio Juan XXIII, en la Comuna 13. Debido a la complejidad de su estado de salud, los médicos ordenaron su remisión a un hospital de mayor nivel, donde permaneció bajo atención especializada durante dos días antes de fallecer.

La versión entregada por sus familiares señala que el menor se encontraba bajo el cuidado de su padre cuando, presuntamente, sufrió una caída desde una cama que le provocó un fuerte golpe en la cabeza. Sin embargo, al ser valorado por el personal médico, se evidenciaron múltiples lesiones en distintas partes del cuerpo, las cuales no serían compatibles con un accidente doméstico de ese tipo.

Ante esta situación, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía realizaron la inspección judicial al cuerpo y dejaron la causa de la muerte como “por establecer”, mientras se recopilan elementos probatorios que permitan determinar qué ocurrió realmente.

El caso fue remitido a Medicina Legal, entidad encargada de practicar los estudios forenses correspondientes que definirán si el fallecimiento fue producto de una caída accidental o si existen indicios de maltrato. Los investigadores también analizan las versiones entregadas por los padres, las cuales presentarían inconsistencias relevantes para el proceso.

Las autoridades señalaron que, en caso de confirmarse un hecho de violencia, se avanzará con las acciones judiciales contra el o los responsables.