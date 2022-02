in

El concejal no está de acuerdo con la forma cómo presta el servicio InDriver

En diálogo con Blu Radio en las últimas horas, el concejal del Centro Democrático Julián Osorio, el cual denunció a un conductor de InDriver y a parte de eso, hizo que le inmovilizaran el vehículo, dijo que su familia está amenazada.

El hombre pidió excusas públicas a don Carlos, quien conducía para InDriver, y manifestó que siempre ha defendido el gremio de los taxistas.

“Aquí no me puedo esconder. Pido excusas públicas por la forma, no por el fondo, a las personas que sintieron que yo humillé al señor Carlos”, expresó Osorio.

El concejal le propuso a don Carlos conducir un taxi para que de esa forma, empiece a trabajar de manera legal, pues asegura que las plataformas son legales pero lo ilegal es la forma cómo prestan el servicio.

A parte de eso, Osorio contó una situación que lo tiene bastante angustiado: “Mi familia está amenazada, estoy amenazado yo y están exponiendo las fotos de mis hijos. ¿Cómo uno va a sentir satisfacción por eso? Me equivoqué”.