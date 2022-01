Uribe ‘regañó’ a Concejal que expuso a conductor en Manizales

in

A través de su cuenta en Twitter el expresidente Álvaro Uribe Vélez, hizo referencia al caso que ha causado indignación en las redes sociales en relación con el concejal Julián Osorio, quien expuso ante las autoridades a un conductor de 60 años de edad que trabaja para InDriver.

«Julián, reflexión por favor, que el mal ejemplo no sea nuestro«, dijo Uribe en el texto en el que también añadió, «el proyecto que presenté como Senador buscaba reglamentar el pago equitativo de la seguridad social a los trabajadores de las plataformas, Uber por ejemplo, nunca prohibirlas. Y otras de equidad frente a los taxistas».+

El proyecto que presenté como Senador buscaba reglamentar el pago equitativo de la seguridad social a los trabajadores de las plataformas, Uber por ejemplo, nunca prohibirlas. Y otras de equidad frente a los taxistas, Julián reflexión por favor, que el mal ejemplo no sea nuestro — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) January 31, 2022

El jalón de orejas de Uribe al Concejal se da por la grabación en la que expone a un conductor de InDriver

En la grabación se observa como el Concejal, aparentemente, le tendió una trampa al conductor, pues solicitó un servicio, se montó al carro y comenzó a grabar justo el momento en el que da aviso a la Policía que el hombre trabaja para la Aplicación.

En la grabación el conductor le dice «¿Usted me puede colaborar ahí?», a lo que él concejal responde, «¿Cómo dice?», le responde Osorio al conductor. «¿Me puede colaborar ahí?», le repite Gutiérrez y, acto seguido el cabildante le dice: «Si claro, yo le colaboro diciéndole que usted me viene prestándome un servicio de InDriver y que usted está prestando un servicio ilegal. Esa es la colaboración que yo le puedo hacer, eso no está permitido en Colombia y mucho menos en Manizales, aquí se respeta esta ciudad».

Ante la polémica que ha generado la grabación, el conductor ha recibido toda la solidaridad por parte de ciudadanos que realizaron una colecta que hasta ahora lleva casi 50 millones de pesos recogidos, lo que le servirá no solo para pagar el parte y la inmovilización.

No vale la pena ni siquiera dar a conocer el nombre del Concejal de Manizales que humilló y evidenció al conductor de plataforma digital. Lo único que nos resta es sancionar socialmente a su partido, ni un voto para el @CeDemocratico. No más abusos del uribismo. pic.twitter.com/hbLfwttuD7 — Mafe Carrascal (@MafeCarrascal) January 31, 2022

Para leer sobre otros hechos en el país, clic AQUÍ.