¡Falta que caiga el cerebro! Ya condenaron a los homicidas de la periodista María Victoria Correa

La Fiscalía General de la Nación logró la condena, mediante preacuerdo, de tres hombres implicados en el brutal ataque sicarial que cobró la vida de la profesora y periodista María Victoria Correa Ramírez y su hermana, María Nohelia, el pasado 28 de marzo en Envigado. Los tres sujetos deberán cumplir una pena de 17 años y 6 meses de prisión.

Los condenados son Juan Camilo Carvajal Burbano, alias «Gafas»; Deiby Yulián Posso Pretel, alias «Cali»; y Yuván Daniel Arenas Gómez, alias «El Mello». Todos aceptaron su responsabilidad por los delitos de homicidio agravado, homicidio agravado en grado de tentativa (por una tercera hermana que resultó herida) y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego agravado.

Detalles del Ataque y la Captura

La investigación demostró el rol de cada implicado en el crimen. Carvajal Burbano fue el conductor de una de las motocicletas que transportó a los sicarios. Posso Pretel y Arenas Gómez ingresaron armados al establecimiento donde las hermanas Correa Ramírez se encontraban, intimidándolas. Se estableció que Arenas Gómez fue el encargado de disparar a las víctimas.

Dos de las hermanas, de 68 y 75 años, murieron a causa del ataque, y una tercera de 73 años resultó gravemente herida, sobreviviendo al atentado.

Los hoy condenados fueron capturados el 13 de mayo en diligencias simultáneas llevadas a cabo por el CTI de la Fiscalía y la Sijin de la Policía Nacional en Prado, Tolima, y Cali, Valle del Cauca. La decisión judicial de primera instancia ha quedado ejecutoriada, asegurando que los responsables cumplan su pena por este crimen que conmocionó al Valle de Aburrá.

