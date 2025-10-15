Resumen: La Personería Distrital de Medellín formuló pliego de cargos contra el exgerente de EPM, Jorge Andrés Carrillo Cardoso, por presunto interés indebido en la celebración de contratos (falta gravísima a título de dolo). La acusación se centra en presuntas irregularidades en un contrato de vigilancia de más de $73.744 millones, donde la empresa adjudicataria habría incumplido requisitos.

La Personería Distrital de Medellín ha formalizado un pliego de cargos contra el exgerente de Empresas Públicas de Medellín (EPM), Jorge Andrés Carrillo Cardoso, por presuntas irregularidades detectadas en un millonario proceso contractual durante su gestión en 2023.

La investigación se centra en el contrato CRW251772, destinado a la «Prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada para el Grupo EPM», por un valor que ascendió a $73.744.761.926.

Le puede interesar: Tres capturados tras retener y robar $40 millones a un ciudadano en un ‘paseo millonario’ en Bogotá

Las inconsistencias, identificadas a través del proceso de Vigilancia Administrativa e Instrucción Disciplinaria, radican en la presunta aceptación de la oferta de la empresa Suportuno Servicio Ltda. Según la Personería, la empresa habría incumplido en dos oportunidades un requisito habilitante, el cual, al parecer, fue subsanado por funcionarios de EPM para favorecer la adjudicación.

La conducta que se le endilga al exgerente Carrillo Cardoso, a título de presunción, es la de interés indebido en la celebración de contratos, lo que constituiría una presunta falta gravísima a título de dolo.

El proceso disciplinario será remitido al área de decisión de la Personería para que se surta la etapa de juzgamiento, en la que se determinará si procede un fallo absolutorio o si, por el contrario, se impone una sanción contra el exdirectivo de EPM.

Formulan pliego de cargos contra Jorge Carrillo, exgerente de EPM, por millonario contrato de seguridad