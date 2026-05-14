Resumen: Las autoridades en Medellín investigan la muerte de un joven de 26 años que presentó complicaciones de salud tras hacerse un tatuaje durante un evento en Plaza Mayor. El caso estaría relacionado con una posible infección que derivó en un cuadro de sepsis, según versiones médicas y el testimonio de su familia. Los allegados cuestionan las condiciones de asepsia en las que se realizó el procedimiento, mientras los organizadores revisan lo ocurrido junto al tatuador y personal especializado.

¿Falta de asepsia? Investigan muerte de joven tras realizarse un tatuaje de gran extensión en evento de Medellín

Las autoridades en Medellín adelantan una investigación tras la muerte de un joven de 26 años que presentó graves complicaciones de salud días después de haberse realizado un tatuaje durante un evento especializado en arte corporal.

La víctima fue identificada como Juan Felipe Palacio, quien, según la información conocida, asistió al evento durante el fin de semana y allí se realizó un tatuaje de gran extensión en una de sus piernas. De acuerdo con lo relatado por su familia, el dibujo se habría realizado en varias sesiones dentro del mismo espacio ferial.

Complicaciones tras el procedimiento

El lunes posterior a su participación en el evento, el joven comenzó a presentar malestar general. Con el paso de las horas su condición empeoró hasta requerir atención de urgencias. Posteriormente, tuvo que ser asistido por unidades de emergencia, quienes lograron reanimarlo durante aproximadamente 40 minutos antes de trasladarlo al Hospital General de Medellín.

En el centro asistencial, su estado de salud se complicó de forma crítica. Los reportes familiares indican que presentó un cuadro severo compatible con infección, lo que habría desencadenado una sepsis. Finalmente, el joven fue diagnosticado con muerte cerebral y, horas después, sufrió un paro cardíaco que terminó con su fallecimiento.

La madre del joven, la fiscal Alexandra Vélez, aseguró que la causa estaría relacionada con una infección derivada del procedimiento. En su relato, expresó:

“Mi muchacho quedó ahí, lo tuvieron que reanimar. Vino el 123 a reanimarlo por 40 minutos, lograron volverlo a que él respirara, pero llega al Hospital General con muerte cerebral y, pues, se le para el corazón definitivamente ayer a las 7 y media de la mañana. Por una sepsis, el médico me dijo, es que él tiene una infección que es provocada por el tatuaje”.

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Cuestionamientos y revisión del caso

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Tras lo ocurrido, los familiares han puesto en duda las condiciones en las que se realizaron algunos procedimientos dentro del evento, señalando que se trataba de espacios abiertos al público donde se practicaban tatuajes en vivo, lo que, a su juicio, podría no garantizar protocolos adecuados de asepsia.

Otro de los señalamientos de la familia apunta a la difusión del material audiovisual registrado durante el procedimiento. Según denunciaron, el video habría sido eliminado posteriormente por el estudio involucrado, lo que ha generado aún más interrogantes sobre lo sucedido.

En medio del caso, la madre también cuestionó las condiciones generales del procedimiento y la aparente falta de control sanitario. En su testimonio afirmó:

“Hacen esos tatuajes sin ninguna asepsia, a la vista de todo mundo. Es una cosa de mucha irresponsabilidad, porque es una persona tirada en un salón de la Plaza Mayor, tatuando a una persona; es una herida, es que lo que es un tatuaje es una herida”.

Por su parte, los organizadores del evento informaron que están analizando el caso junto con el tatuador involucrado y personal médico, con el fin de establecer con precisión qué ocurrió. Hasta el momento no han entregado una versión oficial detallada sobre las circunstancias específicas del procedimiento.

Expotatuaje es considerado uno de los encuentros de arte corporal más importantes de la región, con presencia de artistas nacionales e internacionales, y se realiza en Medellín desde hace más de una década, integrando exhibiciones, comercio y demostraciones en vivo.

El caso continúa en investigación mientras se esperan conclusiones médicas y administrativas que permitan determinar si hubo o no fallas en las condiciones del procedimiento realizado durante el evento.