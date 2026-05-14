¡Cero tolerancia! Medellín endurece los controles a los Airbnb ilegales en El Poblado

Resumen: Las autoridades de Medellín reforzaron los controles a la renta corta en edificios residenciales de El Poblado mediante operativos de inspección y verificación, ante el aumento de quejas por convivencia y posibles irregularidades en el uso de viviendas como hospedaje turístico, además del cruce de información con Migración Colombia para mejorar la vigilancia sobre este tipo de actividad.

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Las autoridades en Medellín han intensificado las acciones de inspección y control sobre los alojamientos de renta corta en edificios residenciales de la comuna 14, El Poblado, ante el aumento de quejas por convivencia y el uso de apartamentos como hospedaje temporal.

La estrategia, liderada por la Alcaldía de Medellín en articulación con la Policía Nacional, se centra en verificar que los inmuebles destinados a este tipo de actividad cumplan con la normatividad urbanística vigente, cuenten con los permisos requeridos y respeten los reglamentos internos de propiedad horizontal.

Durante los operativos se han atendido múltiples solicitudes ciudadanas relacionadas con perturbaciones a la convivencia y posibles irregularidades en el uso del suelo.

Controles en edificios residenciales

Las intervenciones se concentran en conjuntos y edificios estrictamente residenciales donde algunos apartamentos estarían siendo utilizados para renta corta dirigida a turistas y visitantes. En estas visitas, las autoridades revisan las condiciones legales de los inmuebles y evalúan si la actividad desarrollada corresponde con las licencias aprobadas.

De acuerdo con la información oficial, también se han tramitado solicitudes de verificación por posibles incumplimientos en el uso del suelo, en un contexto en el que el crecimiento del turismo y la llegada de extranjeros ha incrementado la presión sobre zonas residenciales de El Poblado.

Cruce de información y nuevas herramientas de control

Como parte del fortalecimiento de las labores de vigilancia, la Administración Distrital avanza en el intercambio de información con Migración Colombia. Este trabajo conjunto permite identificar los inmuebles donde se hospedan ciudadanos extranjeros y verificar el cumplimiento de los reportes obligatorios establecidos por la normativa migratoria.

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Según las autoridades, este cruce de datos facilita la detección de posibles operaciones de renta corta no registradas y mejora la trazabilidad de este tipo de actividades en la ciudad.

Posibles irregularidades y advertencias

Las autoridades han identificado situaciones en las que podrían estar utilizándose mecanismos contractuales para evadir los controles, como arrendamientos superiores a 30 días que, en la práctica, funcionarían como esquemas de alojamiento turístico sin las autorizaciones correspondientes.

Desde la Secretaría de Gestión y Control Territorial se ha señalado que ya se han elaborado informes técnicos para evaluar las actividades que se desarrollan en determinados inmuebles, de acuerdo con las licencias y condiciones urbanísticas de cada edificio.

Responsabilidad de administradores y copropiedades

La Alcaldía de Medellín reiteró que los administradores de edificios y conjuntos residenciales deben garantizar el cumplimiento de los reglamentos internos y reportar cualquier actividad de renta corta que no esté autorizada. Además, recordó que este tipo de servicios debe contar con el Registro Nacional de Turismo (RNT) cuando la copropiedad lo permita.

Finalmente, las autoridades advirtieron que el incumplimiento de la normativa podría derivar en investigaciones y sanciones para propietarios y administraciones, en el marco de las disposiciones legales vigentes en Colombia.