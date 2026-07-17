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Resumen: Un ataque con dron contra un helicóptero militar fue reportado en Popayán. El explosivo no detonó y las Fuerzas Militares reforzaron las medidas de seguridad.

Intentaron atacar un helicóptero militar con un dron en Popayán

Un ataque con dron fue reportado en la mañana de este viernes 17 de julio contra un helicóptero UH-1H Huey que permanecía dentro del Cantón Militar José Hilario López, en Popayán, Cauca.

De acuerdo con la información conocida, el artefacto explosivo transportado por la aeronave no tripulada no detonó, por lo que no se registraron daños en el helicóptero ni afectaciones al personal que se encontraba en la unidad militar.

Según las autoridades, el hecho ocurrió hacia las 6:00 a.m. y el presunto responsable sería una estructura de las disidencias de las Farc al mando de alias ‘Iván Mordisco’.

El caso quedó registrado como un intento de ataque directo contra una de las principales instalaciones militares de la capital del Cauca.

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La modalidad utilizada en el ataque con dron, mediante un dispositivo equipado con explosivos, vuelve a evidenciar el uso de aeronaves no tripuladas por parte de grupos armados ilegales para desarrollar acciones de hostigamiento, labores de inteligencia y ataques dirigidos contra instalaciones de la Fuerza Pública.

Tras el incidente, fuentes militares indicaron que dentro de la guarnición se activaron los protocolos de seguridad y se emitieron instrucciones para reforzar la protección de la base.

Las autoridades continúan adelantando las verificaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del hecho y reforzar la seguridad en las instalaciones militares.

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