Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Viernes: 2 - 8 2 - 8
Pico y Placa Medellín Viernes: 2 - 8 2 - 8
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Intentaron atacar un helicóptero militar con un dron en Popayán

    Un ataque con dron encendió las alertas en una guarnición militar de Popayán. Conozca lo que se sabe del caso.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Intentaron atacar un helicóptero militar con un dron en Popayán
    Foto de Ejército Nacional.
    Intentaron atacar un helicóptero militar con un dron en Popayán

    Resumen: Un ataque con dron contra un helicóptero militar fue reportado en Popayán. El explosivo no detonó y las Fuerzas Militares reforzaron las medidas de seguridad.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.
    Agrega Minuto30 como fuente preferida en Google Haz clic y recibe más noticias nuestras cuando consultes en Google. Agregar

    Un ataque con dron fue reportado en la mañana de este viernes 17 de julio contra un helicóptero UH-1H Huey que permanecía dentro del Cantón Militar José Hilario López, en Popayán, Cauca.

    De acuerdo con la información conocida, el artefacto explosivo transportado por la aeronave no tripulada no detonó, por lo que no se registraron daños en el helicóptero ni afectaciones al personal que se encontraba en la unidad militar.

    Según las autoridades, el hecho ocurrió hacia las 6:00 a.m. y el presunto responsable sería una estructura de las disidencias de las Farc al mando de alias ‘Iván Mordisco’.

    El caso quedó registrado como un intento de ataque directo contra una de las principales instalaciones militares de la capital del Cauca.

    Lea también: ¡Sigue temblando! Nuevo sismo sacude México y activan alerta de tsunami tras el terremoto de 7,4

    La modalidad utilizada en el  ataque con dron, mediante un dispositivo equipado con explosivos, vuelve a evidenciar el uso de aeronaves no tripuladas por parte de grupos armados ilegales para desarrollar acciones de hostigamiento, labores de inteligencia y ataques dirigidos contra instalaciones de la Fuerza Pública.

    Tras el incidente, fuentes militares indicaron que dentro de la guarnición se activaron los protocolos de seguridad y se emitieron instrucciones para reforzar la protección de la base.

    Las autoridades continúan adelantando las verificaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del hecho y reforzar la seguridad en las instalaciones militares.

    Más noticias de Medellín


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Medellín está en Obra – Cancha Alejandro Echavarría Comuna 9

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.