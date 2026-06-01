Resumen: Autoridades en Bogotá alertaron sobre una nueva modalidad de estafa en la que delincuentes dejan falsos comparendos con códigos QR en vehículos estacionados, con el fin de engañar a los conductores y robar información personal y bancaria al momento de escanearlos. La Secretaría de Seguridad y el GAULA advirtieron que los comparendos oficiales no se notifican mediante papeles informales ni códigos QR, e hicieron un llamado a la ciudadanía para verificar cualquier información únicamente en canales oficiales y evitar interactuar con enlaces desconocidos.

¡Falsos comparendos con códigos QR en vehículos! Alertan por nueva modalidad de estafa en Bogotá

Las autoridades en Bogotá encendieron las alertas frente a una nueva modalidad de fraude que estaría utilizando supuestas notificaciones de tránsito con códigos QR dejados en vehículos estacionados en la vía pública. La estrategia ha motivado un llamado urgente a la ciudadanía para evitar caer en engaños y proteger su información personal y financiera.

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y el GAULA de la Policía Nacional, los delincuentes estarían dejando en automóviles folletos, volantes o adhesivos que simulan ser comparendos de tránsito. Estos documentos incluyen un código QR que invita a los conductores a consultar o resolver una supuesta infracción.

Sin embargo, el objetivo real de esta práctica sería redirigir a las víctimas hacia páginas no oficiales o enlaces fraudulentos diseñados para sustraer datos sensibles, como información bancaria, credenciales personales o archivos privados, que posteriormente podrían ser utilizados para extorsión u otros delitos.

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Cómo operaría la estafa con QR

Las autoridades fueron enfáticas en señalar que ningún comparendo oficial de tránsito se notifica mediante papeles informales adheridos a vehículos ni a través de códigos QR de origen desconocido, por lo que este tipo de mensajes deben considerarse sospechosos desde el primer momento.

🚨 Pilas con estos códigos QR que le dejan en el parabrisas de su carro. ¡Puede ser una estafa! Antes de escanearlos, verifique por los canales oficiales de la entidad que supuestamente los emitió. Los delincuentes utilizan esta modalidad para dirigirlo a páginas falsas y hurtar… pic.twitter.com/vHB9EtD9f6 Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) June 1, 2026

Ante este panorama, los organismos de seguridad reiteraron una serie de recomendaciones para prevenir que la ciudadanía sea víctima de este engaño. Entre ellas se destaca evitar escanear códigos QR desconocidos, verificar cualquier información únicamente en canales oficiales y no ingresar datos personales en sitios web no verificados. También sugieren activar la autenticación de doble factor en redes sociales y correos electrónicos para reforzar la seguridad digital.

Recomendaciones y canales de denuncia

En caso de sospecha o afectación, las autoridades recomiendan reportar de inmediato cualquier situación relacionada con estafas. Para ello, la ciudadanía puede comunicarse con el equipo AIDE de la Secretaría de Seguridad a la línea (601) 377 95 95, opción 5, extensión 1137, donde se brinda orientación para la denuncia.

Según cifras entregadas por la Policía Metropolitana de Bogotá, en lo que va de 2026 se han capturado 29 personas por el delito de estafa, lo que representa un incremento del 7 % frente al mismo periodo del año anterior, en el marco de las acciones contra este tipo de delitos en la capital.