Alarma por falso toque de queda tras ataque armado en Yarumal, Antioquia

Resumen: Autoridades investigan un falso toque de queda en Yarumal tras ataque armado que dejó dos muertos y seis heridos en medio de tensiones de orden público.

El presunto toque de queda que comenzó a circular en redes sociales en el municipio de Yarumal, Antioquia, encendió las alertas entre la comunidad tras un reciente hecho violento que dejó víctimas fatales y varios heridos.

Las autoridades adelantan indagaciones para esclarecer el origen del mensaje y evitar que continúe generando temor entre los habitantes.

De acuerdo con la información conocida, el panfleto difundido advierte restricciones de movilidad en horas de la noche, señalando que la población debería permanecer en sus viviendas antes de cierta hora.

Además, el texto contiene amenazas que han sido interpretadas como un intento de intimidación, en medio de la compleja situación de orden público que atraviesa la zona.

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Sin embargo, organismos de seguridad indicaron de manera preliminar que este supuesto toque de queda no tendría sustento real y haría parte de una estrategia de desinformación para provocar zozobra. Las autoridades trabajan en la verificación del contenido y en identificar a los responsables de su circulación.

Este hecho ocurre luego de un ataque armado registrado en un establecimiento nocturno del municipio, donde hombres armados irrumpieron y dispararon contra varias personas, dejando dos fallecidos y seis lesionados. El caso es materia de investigación y, según hipótesis iniciales, estaría relacionado con disputas entre estructuras ilegales por el control de economías ilícitas en la región.

Ante este panorama, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para abstenerse de compartir información sin confirmar y consultar únicamente fuentes oficiales.

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