Resumen: La Policía capturó en Chigorodó a dos adultos mayores acusados de homicidio. Hicieron pasar la muerte de un hombre en Apartadó como un falso suicidio.

¡Se les cayó el teatro del ‘suicidio’! Pareja de adultos mayores capturada por macabro crimen pasional en el Urabá

Un exhaustivo trabajo investigativo coordinado entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación permitió desmontar la trama de un falso suicidio armado para encubrir el asesinato de un hombre de 65 años en el Urabá antioqueño.

Durante un operativo de registro y allanamiento ejecutado por el Grupo de Operaciones Especiales en la zona rural de Chigorodó, las autoridades capturaron a una mujer de 62 años y a un hombre de 64 años, quienes eran requeridos mediante orden judicial por el delito de homicidio agravado.

El expediente penal señala que el hecho ocurrió en 2022 en el área rural del municipio de Apartadó. En las primeras indagaciones, los agentes abordaron el caso como un trágico caso de suicidio, versión que fue defendida y promovida por la excompañera sentimental de la víctima.

Sin embargo, la sorpresiva declaración de un testigo presencial tres meses después derrumbó la fachada. Las pruebas forenses, la revisión de la necropsia y los testimonios de los allegados confirmaron que la escena del crimen fue alterada deliberadamente para engañar a los peritos judiciales.

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Las autoridades determinaron que el ataque obedeció a un ajuste de cuentas pasional. La investigación concluyó que la expareja del occiso planeó el falso suicidio y coordinó el crimen junto al hombre de 64 años, quien habría actuado como el autor material de la agresión.

Los dos procesados fueron dejados a disposición de la autoridad competente para la legalización de sus capturas e imputación de cargos, mientras avanza el proceso en el que se les mantendrá la presunción de inocencia.

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