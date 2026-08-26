Resumen: El sismo de magnitud 5.1 registrado este miércoles 26 de agosto dejó, de manera preliminar, afectaciones en techos y muros de varias viviendas del municipio. Las autoridades evalúan si es necesario evacuar a las familias afectadas.

Temblor en Los Santos sacude al Oriente antioqueño: reportan daños en viviendas de Argelia de María

Minuto30.com .- Las fuertes ondas sísmicas del temblor registrado este miércoles 26 de agosto en el oriente del país se sintieron con intensidad en el departamento de Antioquia, dejando afectaciones estructurales en la subregión del Oriente antioqueño.

El movimiento telúrico, que tuvo una magnitud de 5.1 y cuyo epicentro se ubicó en el municipio de Los Santos, en el departamento de Santander, sacudió fuertemente a Argelia de María, una población ubicada a unos 147 kilómetros de Medellín.

Afectaciones estructurales en las viviendas

Tras el sismo, la zozobra se apoderó de los habitantes de este municipio. Según los primeros reportes extraoficiales entregados por la comunidad, la fuerza del movimiento telúrico causó daños visibles en varias infraestructuras residenciales.

Se informa que algunos techos sufrieron la ruptura y desprendimiento de tejas, mientras que al parecer varios muros y paredes de las viviendas presentan agrietamientos, lo que ha encendido las alarmas sobre la estabilidad de las construcciones.

Barrido de las autoridades y posibles evacuaciones

Ante esta situación de emergencia, las autoridades locales de Argelia, en coordinación con los organismos de gestión del riesgo a nivel departamental, se han desplegado rápidamente por el municipio.

En este momento se adelanta un barrido técnico por todos los sectores afectados para realizar una evaluación detallada de los daños. El objetivo principal de estas inspecciones es determinar el nivel de riesgo en las estructuras comprometidas y establecer si es necesario ordenar la evacuación preventiva de las viviendas para proteger la vida de sus habitantes.

Se hace un llamado a la comunidad de Argelia de María a mantener la calma, reportar cualquier anomalía estructural a las líneas de emergencia y acatar las recomendaciones de los organismos de socorro.

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