Falso sicario detenido en Yolombó: exigía dinero a agricultores fingiendo pertenecer a grupo armado

En un operativo desarrollado en la zona rural de Yolombó, Antioquia, las autoridades lograron la captura de un hombre que presuntamente intentaba extorsionar a un agricultor de la vereda Sabanitas exigiendo la suma de dos millones de pesos. El sujeto habría usado la intimidación haciéndose pasar por integrante de un grupo armado, buscando generar miedo y presión sobre su víctima para obtener el dinero.

El procedimiento fue ejecutado por unidades del GAULA del Departamento de Policía Antioquia, quienes sorprendieron al hombre en el instante exacto en que pretendía recibir el pago. Según las investigaciones, no se trataba de un miembro real de ninguna organización ilegal, sino de un individuo que simulaba un cargo inexistente para forzar a los agricultores a entregar dinero y mantener sus actividades agrícolas sin represalias.

Durante la captura, la Policía incautó dos armas de fuego, municiones, una motocicleta y dos teléfonos celulares, que serán analizados como parte de las pesquisas judiciales. Además, los indicios preliminares sugieren que el detenido podría estar vinculado a una estructura dedicada a la extorsión en el oriente de Antioquia.

El coronel Oscar Mauricio Rico, comandante de la Policía Antioquia, explicó que la persona capturada habría intimidado a varios agricultores en el municipio, generando zozobra en la zona rural. Por ello, la Policía recordó que la línea 165 del GAULA está disponible las 24 horas para denunciar este tipo de hechos y reforzar la seguridad en áreas agrícolas.

El hombre quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberá responder por los delitos de extorsión y utilización indebida de identidad para generar intimidación.