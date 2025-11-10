La Selección Colombia de Fútbol bajo la dirección técnica de Néstor Lorenzo, ha comenzado su concentración en Fort Lauderdale, Florida, en Estados Unidos, preparándose para una nueva doble fecha de partidos amistosos internacionales.

Los jugadores convocados para estos importantes compromisos de preparación ya han empezado a llegar al hotel, marcando el inicio de esta fase de trabajo del equipo nacional.

El primer grupo de futbolistas en sumarse a la concentración incluyó a los guardametas Álvaro Montero y Camilo Vargas, junto a los defensores Carlos Cuesta y el atacante Carlos Andrés Gómez.

Posteriormente, a lo largo de la tarde, arribaron al país norteamericano una numerosa delegación con figuras clave como Luis Díaz, James Rodríguez, David Ospina, y el delantero Rafael Santos Borré.

También se unieron Santiago Arias, Juan Camilo Portilla, Jhon Arias, Yaser Asprilla, Jhon Córdoba, Johan Carbonero, Jorge Carrascal y Luis Suárez.

¡La tricolor se reúne en EE. UU.! Inicia concentración de Colombia para los amistosos internacionales

Esta serie de amistosos, ante rivales como Nueva Zelanda y Australia, será crucial para que el entrenador Néstor Lorenzo continúe ajustando detalles tácticos y consolidando el grupo de cara a los desafíos futuros.

La integración gradual de los jugadores procedentes de diferentes ligas internacionales refleja la logística de una fecha FIFA, donde los clubes liberan a sus futbolistas progresivamente.

Se espera que el resto de la plantilla, que completará el grupo definitivo, se incorpore al hotel de concentración a lo largo de este lunes y el martes.

Con la llegada de todos los convocados, el cuerpo técnico podrá disponer del plantel completo para iniciar los entrenamientos de lleno y afinar la estrategia para los compromisos internacionales de los próximos días.

