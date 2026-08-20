Resumen: Un hombre fue capturado en Itagüí tras intentar ingresar a la Secretaría de Seguridad haciéndose pasar por un falso funcionario del CTI.

¡Se hizo pasar por agente del CTI! Cayó hombre que quería entrar a la Secretaría de Seguridad de Itagüí

Un hombre fue capturado en flagrancia luego de que, presuntamente, intentara ingresar a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad de Itagüí haciéndose pasar por funcionario del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación.

Según la información entregada por las autoridades, el sujeto aparentemente buscaba acceder a información reservada relacionada con investigaciones por homicidios y focos de crimen organizado que se adelantan en el municipio.

Para respaldar su supuesta identidad, el hombre llevaba un carné y una placa de identificación, además de un radio de comunicación. También se movilizaba en un vehículo que presentaba como destinado a labores investigativas de la Fiscalía.

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Sin embargo, funcionarios de la Secretaría de Seguridad detectaron inconsistencias en los datos suministrados por el sujeto y activaron los protocolos de verificación. En el procedimiento también fue clave el sistema de videovigilancia de la ciudad, que permitió avanzar en su identificación.

Tras ser detenido, el sujeto fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación junto con los elementos que llevaba consigo. La entidad quedó encargada de adelantar las investigaciones para determinar su responsabilidad y establecer si estaría relacionado con otros hechos delictivos.

Desde la alcaldía señalaron que la combinación de tecnología, capacidad operativa y coordinación con los organismos de seguridad y justicia continúa siendo una de las herramientas utilizadas para enfrentar las estructuras criminales y avanzar en investigaciones contra el delito en Itagüí.

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