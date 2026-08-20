Resumen: Alias 'Indio', máximo cabecilla del grupo 'La Libertad', fue capturado en Cañasgordas. Vinculado a 'La Terraza', operaba en el oriente de Medellín generando millonarias rentas ilícitas.

¡Cayó el temido alias ‘Indio’! El cabecilla de ‘La Libertad’ que azotaba con millonarias extorsiones

En una contundente ofensiva contra la criminalidad, las autoridades lograron la detención de Dúber David, más conocido como alias ‘Indio’, quien es señalado por la justicia como el principal cabecilla de la estructura criminal conocida como ‘La Libertad’.

La captura del peligroso sujeto se materializó en zona urbana del municipio de Cañasgordas, Antioquia, gracias a un riguroso trabajo de inteligencia judicial liderado por el Gaula Metropolitano en articulación directa con la Fiscalía General de la Nación.

Sobre el presunto delincuente pesaban órdenes de aprehensión por los delitos de concierto para delinquir y extorsión.

Las indagaciones oficiales señalan que la banda bajo el mando de este cabecilla operaba en alianza estratégica con la organización delictiva ‘La Terraza’, ejerciendo un estricto control territorial en varios sectores del oriente de la capital antioqueña, tales como Villatina, Sol de Oriente, Tinajas, La Torre y el barrio La Libertad.

A esta red criminal se le atribuye la ejecución de severas conductas punibles entre las que destacan el cobro sistemático de extorsiones a comerciantes y residentes, desplazamientos forzados, microtráfico de estupefacientes, homicidios selectivos, amenazas directas y constreñimiento ilegal, actividades ilícitas que les reportaban dividendos cercanos a los $1.000 millones de pesos anuales.

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El historial delictivo de alias ‘Indio’ revela un oscuro pasado en grupos al margen de la ley, habiendo pertenecido en su momento al bloque ‘Élmer Cárdenas’ de las extintas AUC, donde sirvió como escolta personal del exjefe paramilitar alias ‘el Alemán’. Adicionalmente, registraba antecedentes penales por porte ilegal de armas de fuego y desplazamiento.

Durante el operativo de captura, las unidades policiales incautaron un arma de fuego y tres equipos celulares que serán sometidos a análisis forense. El procesado fue dejado a disposición de las autoridades competentes para responder por las acusaciones en su contra.

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