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Resumen: Un exintegrante de la Policía Nacional fue condenado a cinco años de prisión tras aceptar su responsabilidad en un falso allanamiento realizado en una finca de Girardota, Antioquia. Según la Fiscalía, el procedimiento se realizó con documentos falsos y durante la diligencia se sustrajeron una subametralladora y una camándula de oro, además de exigirle $150 millones al propietario, quien entregó $20 millones.

¡Falso allanamiento en Girardota! Condenan a expolicía por irregular operativo en una finca

Un juez de conocimiento condenó a cinco años de prisión a un exintegrante de la Policía Nacional que participó en un procedimiento irregular en una finca de Girardota, Antioquia, donde fueron sustraídos varios objetos y un arma de fuego.

El condenado es Juan Mancilla, quien aceptó mediante un preacuerdo su responsabilidad en los hechos investigados por la Fiscalía General de la Nación. La decisión judicial se produjo luego de que el juez avalara la negociación alcanzada dentro del proceso.

Mancilla fue declarado responsable de los delitos de falsedad ideológica en documento público, fraude procesal, peculado por apropiación y concusión.

La investigación comenzó por documentos utilizados para obtener una orden

De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de la Seccional Medellín, los hechos comenzaron el 8 de julio de 2024.

Ese día, Juan Mancilla y una patrullera de la Policía Nacional habrían presentado documentos falsos ante un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI). Con esa documentación consiguieron que se autorizara la realización de diligencias de allanamiento y registro en dos inmuebles, entre ellos una finca ubicada en Girardota.

La autorización obtenida de esta manera permitió que posteriormente se llevara a cabo un procedimiento que, según estableció la investigación, no correspondía a una diligencia legítima.

El procedimiento terminó con la sustracción de un arma y una joya

Tres días después de obtener la autorización, el 11 de julio de 2024, Juan Mancilla y otros integrantes de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá llegaron hasta la finca de Girardota para realizar el supuesto allanamiento.

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Durante el procedimiento encontraron una subametralladora calibre 9 milímetros, arma que, según la Fiscalía, no fue reportada ni puesta a disposición del despacho que había ordenado la diligencia.

Además del arma, durante el falso allanamiento fue sustraída una camándula de oro, cuyo valor fue establecido en 40 millones de pesos.

Los elementos quedaron así relacionados con la investigación que posteriormente permitió establecer las irregularidades cometidas durante el procedimiento.

También habrían exigido $150 millones al propietario

La investigación estableció además que los involucrados ejercieron presión sobre el propietario de la finca para exigirle dinero.

Según la Fiscalía, le solicitaron 150 millones de pesos a cambio de no judicializarlo por el supuesto delito de porte ilegal de armas de fuego.

La exigencia también incluía la amenaza de llamar a la Policía de Infancia y Adolescencia, debido a que una sobrina de la víctima, de 15 años, se encontraba en el lugar durante el procedimiento.

Ante esta situación, el propietario terminó entregando 20 millones de pesos.

La Fiscalía presentó las pruebas ante la justicia

Las pruebas recopiladas durante la investigación permitieron que Juan Mancilla aceptara su participación en los hechos mediante un preacuerdo con la Fiscalía.

El acuerdo fue presentado ante un juez de conocimiento, quien avaló la negociación judicial y determinó una condena de cinco años de prisión.

La decisión se fundamentó en la responsabilidad del exuniformado por los cuatro delitos establecidos en el proceso: falsedad ideológica en documento público, fraude procesal, peculado por apropiación y concusión.

De esta manera, la investigación permitió establecer que la diligencia realizada en la finca de Girardota había sido precedida por la presentación de documentación falsa para conseguir la autorización del allanamiento.

El caso concluyó con la condena de Juan Mancilla, mientras los hechos relacionados con la patrullera y los demás integrantes que participaron en el procedimiento corresponden a las actuaciones que adelante la Fiscalía dentro de sus respectivas investigaciones.