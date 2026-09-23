Resumen: Bello realizó recorridos en el Cerro Quitasol para revisar nacimientos de agua, posibles vertimientos, ocupación del territorio y afectaciones ambientales.

¡Pilas con el Cerro Quitasol! Bello revisó nacimientos de agua y posibles afectaciones en la zona

El Cerro Quitasol está bajo revisión de las autoridades de Bello, luego de una jornada de tres días en la que diferentes entidades recorrieron la parte alta de esta reserva natural y los sectores Brisas del Norte y Araucarias 2 para identificar posibles afectaciones ambientales y verificar las condiciones de ocupación del territorio.

Los recorridos fueron liderados por la Secretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Bello y tuvieron entre sus principales objetivos revisar el estado de los nacimientos y fuentes de agua ubicados en la zona. Durante la jornada se identificaron situaciones relacionadas con posibles vertimientos que podrían generar contaminación del suelo y afectar la calidad del recurso hídrico.

La Alcaldía recordó que el agua proveniente de estos nacimientos corresponde a agua cruda, por lo que no es apta para consumo humano sin un proceso previo de tratamiento. La protección de estas fuentes resulta, por tanto, relevante para la conservación ambiental y la salud pública.

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En las actividades participaron las secretarías de Planeación, Gestión del Riesgo, Medio Ambiente y Obras Públicas, además de la Policía Nacional, el Ejército Nacional, Corantioquia, la Fiscalía General de la Nación y el CTI.

Otro de los puntos revisados fue la situación de algunos asentamientos y procesos de ocupación del territorio. Las autoridades verificaron las condiciones de estas zonas debido a que las construcciones en lugares no aptos pueden generar impactos ambientales y aumentar la exposición de las comunidades a riesgos asociados con las características del terreno.

Wber Zapata Lopera, secretario de Seguridad de Bello, señaló que proteger el Cerro Quitasol implica mantener acciones permanentes para cuidar los nacimientos de agua, prevenir vertimientos y evitar ocupaciones en áreas que no son aptas.

Durante la jornada también se recolectaron información y muestras que serán utilizadas como insumos para las investigaciones y actuaciones de las autoridades competentes frente a las situaciones encontradas.

La Secretaría de Seguridad indicó que continuará acompañando las labores de verificación, prevención y control para fortalecer el cumplimiento de las normas sobre uso y ocupación del suelo.

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