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Resumen: Una presunta empleada doméstica fue enviada a prisión por su supuesta participación en robos que superarían los $1.600 millones en viviendas de Medellín.

Entró como empleada doméstica y salió con millonarios botines: mujer terminó capturada en Medellín

Una mujer señalada de hacerse pasar por empleada doméstica para cometer millonarios robos en viviendas exclusivas de Medellín fue enviada a prisión por orden de un juez de control de garantías, tras una investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación.

La procesada fue identificada como Lenis María, de 57 años, quien es investigada por su presunta participación en una serie de hurtos registrados entre marzo de 2024 y febrero de 2025 en residencias ubicadas en El Poblado.

Según las autoridades, las pérdidas ocasionadas a las víctimas superarían los 1.600 millones de pesos.

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De acuerdo con la investigación, la mujer habría utilizado documentación falsa para conseguir trabajo como empleada doméstica en hogares de alto poder adquisitivo. Una vez obtenía la confianza de las familias, aprovechaba su acceso a las viviendas para apoderarse de dinero, joyas y otros objetos de alto valor económico.

Las pesquisas adelantadas por la Estructura de Apoyo de Medellín permitieron identificar un patrón similar en al menos cuatro casos, en los que desaparecieron importantes sumas de dinero y pertenencias valiosas.

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Los investigadores consideran que la sospechosa actuaba de manera estratégica para evitar despertar sospechas inmediatas entre sus empleadores.

La captura se realizó en el municipio de San Onofre, Sucre, durante un operativo de la Policía Nacional. En el procedimiento fueron incautados $3.000 dólares, más de $12 millones de pesos en efectivo y varios teléfonos celulares, elementos que ahora son analizados dentro del proceso judicial.

Durante las audiencias preliminares, la Fiscalía le imputó cargos por hurto calificado y agravado en concurso homogéneo y sucesivo. Aunque la mujer no aceptó los cargos, el juez determinó que existían suficientes elementos para imponer una medida de aseguramiento en centro carcelario.

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