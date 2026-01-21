Resumen: Falleció Renato Solano, subdirector de la cárcel de Neiva, tras ser víctima de un atentado en el que también murió el hijo del director del penal.

Fallece subdirector de cárcel en Neiva tras atentado que también dejó muerto a su hijo de 11 años

Tras luchar por su vida durante varios días en una unidad de cuidados intensivos, se confirmó el fallecimiento del teniente coronel (r) Renato Solano Osorio, quien se desempeñaba como subdirector de la cárcel de Neiva.

Solano no logró superar la gravedad de las heridas sufridas en el atentado perpetrado el pasado 13 de enero, el mismo ataque que acabó de manera inmediata con la vida de su hijo, un menor de tan solo 11 años.

El violento episodio se registró en el sector de Los Olivos, cuando el funcionario penitenciario y el niño se desplazaban en una camioneta oficial con destino al municipio de Rivera. De acuerdo con los reportes entregados por el Inpec, un sicario que se movilizaba en motocicleta interceptó el vehículo y disparó en repetidas ocasiones, impactando al menor en la cabeza y al oficial en el tórax y el abdomen.

El atentado ha generado una profunda indignación a nivel nacional, no solo por la violencia dirigida contra un servidor público, sino por la muerte de un niño inocente que únicamente acompañaba a su padre.

A través de un comunicado oficial, el Inpec expresó su profundo dolor por el fallecimiento del oficial, quien permanecía bajo atención médica en el Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, debido a la gravedad de sus lesiones.

Uno de los aspectos que más preocupa a las autoridades es que, según el Ministerio de Justicia, el subdirector de la cárcel de Neiva no había reportado amenazas recientes de alto riesgo, lo que refuerza la hipótesis de un ataque previamente planificado con el objetivo de generar zozobra y desestabilizar la administración penitenciaria.

Las investigaciones para identificar y capturar a los autores materiales e intelectuales de este doble crimen avanzan bajo estricta reserva.

Entre tanto, el Gobierno Nacional y diferentes organismos han reiterado el llamado a fortalecer la protección de los funcionarios penitenciarios, quienes desde hace meses vienen alertando sobre la falta de garantías de seguridad en distintas regiones del país.

Este atentado en Neiva se suma a una preocupante escalada de violencia contra el sistema carcelario colombiano, poniendo en entredicho la efectividad de los actuales esquemas de protección para quienes dirigen centros de reclusión de alta complejidad.

