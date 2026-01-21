Resumen: Nelfy Melo Morales, secretaria de Presidencia, es señalada de recibir tres títulos el mismo día. Denuncian presuntas irregularidades en la Fundación San José.

¿Tres cartones en un solo día? Secretaria de la Presidencia ‘superdotada’ salpicada por escándalo de titulación exprés

El escándalo de la Fundación San José vuelve a sacudir los cimientos de la Casa de Nariño. Esta vez, la lupa recae sobre Nelfy Melo Morales, quien se desempeña como secretaria en el despacho presidencial y, según registros oficiales, logró una hazaña académica difícil de creer: obtuvo tres diplomas universitarios el mismo 5 de julio de 2024.

En una sola jornada de graduación, Melo Morales pasó a ser tecnóloga en Seguridad y Salud en el Trabajo, administradora de empresas e ingeniera industrial, todos títulos otorgados bajo el acta de grado número 322 de la mencionada institución.

La denuncia, liderada por la representante Cathy Juvinao, pone al descubierto lo que ya se denomina el “cartel de los títulos” en el Gobierno Nacional.

Lo que más llama la atención de estos diplomas no es solo la simultaneidad de las carreras, sino que la funcionaria presentó las pruebas Saber Pro (un requisito obligatorio antes de graduarse) nueve días después de haber recibido sus títulos profesionales.

Esta irregularidad contraviene la Ley 1324 de 2009, que exige la presentación del examen de Estado como paso previo e indispensable para la titulación en Colombia.

Nelfy Melo Morales llegó a la Presidencia de la República en septiembre de 2022 y, según las investigaciones, habría cursado y finalizado tres programas académicos en un tiempo récord de tres años y medio mientras ejercía sus funciones.

Este episodio recuerda la polémica de Juliana Guerrero, cuyo nombramiento fallido como viceministra destapó la red de falsas titulaciones en la misma universidad.

Mientras la Fundación San José sigue en el ojo del huracán por sus “grados exprés”, las autoridades competentes deberán determinar si estos diplomas son válidos o si forman parte de una estrategia para cumplir requisitos de ley de manera fraudulenta.

