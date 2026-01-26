Falleció reconocido actor colombiano Salvo Basile, el “italiano más cartagenero”

Resumen: El reconocido actor y productor italo-colombiano Salvo Basile falleció en Cartagena a los 85 años tras una valiente lucha contra un cáncer de estómago. Radicado en el país desde finales de la década de los sesenta, Basile dejó una huella imborrable en el cine y la televisión nacional con producciones como La estrategia del caracol, además de su destacada labor como gestor cultural del Festival de Cine de Cartagena y su compromiso social a través de la Fundación Corazón Contento.

El mundo de las artes y la cultura en Colombia despide hoy a una de sus figuras más queridas y polifacéticas. Salvatore “Salvo” Basile, el actor, productor y gestor cultural nacido en Nápoles pero nacionalizado colombiano, falleció en la madrugada de este lunes en la ciudad de Cartagena a los 85 años.

Una batalla contra la enfermedad

Según confirmaron fuentes cercanas y su amigo personal, el periodista Poncho Rentería, el deceso de Basile se produjo tras una valiente lucha contra un cáncer de estómago que había deteriorado su salud en las últimas semanas. “Descansó de sus dolores, que ya eran incorregibles”, afirmó Rentería, destacando que hasta sus últimos días, Salvo estuvo preocupado por su labor social en la Fundación Corazón Contento, dedicada a alimentar a niños vulnerables en Cartagena.

Le puede interesar: Sicarios se metieron a la casa de un policía en Jamundí y lo acribillaron frente a su hijo

Un legado entre el Caribe y el celuloide

Llegado a Colombia en 1968 como asistente del director Gillo Pontecorvo para el rodaje de la película Quemada (protagonizada por Marlon Brando), Basile se enamoró perdidamente de Cartagena y decidió que ese sería el lugar donde pasaría el resto de sus días.

Su carrera fue un puente entre el cine internacional y la televisión local. Participó en hitos como:

Cine: La estrategia del caracol, La misión, El amor en los tiempos del cólera y Ilona llega con la lluvia.

Televisión: Recordado por producciones como Calamar, Pobre Pablo, La mujer en el espejo y ¡Ay cosita linda, mamá!.

Reacciones y despedida

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, fue uno de los primeros en reaccionar, recordando una de las frases célebres del actor: “Alguna vez dijo que Cartagena era la ciudad donde iba a morir y donde lo enterrarían con una pepa de mango entre las piernas”. Por su parte, el Festival Internacional de Cine de Cartagena (FICCI), donde fue vicepresidente y miembro de la junta por décadas, lamentó la pérdida del “gran anfitrión” de las estrellas internacionales en el país.

Basile no solo fue el rostro de la famosa campaña “Colombia, el riesgo es que te quieras quedar”, sino que fue la encarnación viviente de esa frase: un hombre que llegó para un rodaje y se quedó para siempre en el corazón de un país que lo adoptó como uno de sus hijos más ilustres.

Falleció reconocido actor colombiano Salvo Basile, el “italiano más cartagenero”