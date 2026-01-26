Resumen: El patrullero Carlos Andrés Pineda fue asesinado en su casa en Jamundí mientras descansaba. Su hijo resultó herido. Ya van 5 policías asesinados en 2026.

Sicarios se metieron a la casa de un policía en Jamundí y lo acribillaron frente a su hijo

La violencia no da tregua en el departamento del Valle del Cauca. Recientemente, un uniformado de la Policía Nacional fue asesinado mientras se encontraba fuera de servicio.

El trágico suceso tuvo lugar en el corregimiento de Robles, jurisdicción del municipio de Jamundí, donde sicarios irrumpieron en la vivienda del agente para acabar con su vida frente a sus seres queridos, dejando además a un menor de edad herido en el ataque.

La víctima de este atentado fue identificada como Carlos Andrés Pineda Castro, un uniformado con 15 años de trayectoria en la institución y quien actualmente estaba adscrito a la Estación de Policía Decepaz, en el oriente de Cali.

Según el reporte del coronel Andrés Arias, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Cali, un sujeto armado ingresó a la residencia y disparó contra el policía.

En medio de la ráfaga de disparos, el hijo del patrullero, un menor de edad, resultó lesionado en una de sus extremidades. Aunque el pequeño fue trasladado de urgencia a un centro asistencial y se encuentra fuera de peligro.

Por su parte, el patrullero Pineda no corrió con la misma suerte y falleció debido a la gravedad de sus heridas poco después de ingresar al hospital.

El general William Oswaldo Rincón, director de la Policía, condenó el crimen asegurando que este tipo de ataques contra policías en su entorno familiar “traspasa todos los límites” de la dignidad humana.

Con este homicidio, ya son cinco los policías asesinados en lo que va del año 2026, lo que mantiene en alerta máxima a las autoridades en el suroccidente del país.

