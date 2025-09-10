Falleció en Medellín Alicia Vásquez, madre e inspiración del artista paisa Juanes

Resumen: A sus 95 años, falleció en Medellín Alicia Vásquez, madre del cantautor paisa Juanes y una de las figuras más importantes en su vida. La mujer, descrita como la inspiración del artista, murió el pasado lunes 8 de septiembre. Hasta el momento, ni Juanes ni sus familiares han emitido declaraciones públicas sobre su deceso.

El mundo del espectáculo se viste de luto tras conocerse la noticia del fallecimiento de Alicia Vásquez, madre del cantautor paisa Juanes. La noticia, confirmada por El Colombiano, señala que Vásquez, murió en la madrugada de este lunes 8 de septiembre a sus 95 años.

Doña Alicia fue una figura fundamental en la vida y la carrera del artista, quien siempre la describió como su más grande inspiración. Su amor por la música y los valores que le inculcó forjaron la identidad artística de Juanes, dejando una huella imborrable en las letras que lo han caracterizado a lo largo de su trayectoria.

Hasta el momento, ni el artista ni sus familiares han emitido declaraciones públicas sobre el deceso, ocurrido en Medellín, ciudad donde doña Alicia residió durante la mayor parte de su vida.

La memoria de doña Alicia Vásquez vivirá por siempre en el corazón de sus seres queridos y de los miles de seguidores del artista. Su legado de amor y fortaleza se hará presente en cada una de las melodías que inspiró.