Este domingo 19 de diciembre, Carlos Marín, el cantante español e integrante del grupo II Divo, murió a los 53 años, conforme a la información que dio el mismo grupo en sus redes sociales.

“Con gran pesar les hacemos saber que nuestro amigo y socio Carlos Marín ha fallecido. Sus amigos, familiares y seguidores lo extrañarán. Nunca habrá otra voz o espíritu como el de Carlos”, se expresa en las redes de Il Divo. No se dieron a conocer las causas de la muerte.

Desde el pasado 8 de diciembre, Marín se encontraba en la Unidad de terapia intensiva del hospital Manchester Royal, Reino Unido, entubado y en coma inducido. Mientras se encontraba de gira en Inglaterra, el cantante, empezó a sentirse mal de salud, por lo cual lo tuvieron que hospitalizar. Debido a esto, el grupo se vio en la obligación de suspender la gala prevista en La Coruña, Galicia, el próximo 22 de diciembre, según fuentes de su discográfica, Universal Music.

Le puede interesar

Il Divo, que estuvo en el 2007 por primera vez en Argentina, tenía pensado volver a presentarse en el Luna Park el próximo 8 de mayo de 2022 para mostrar su disco For Once In My Life: A Celebration of Motown.

It is with heavy hearts that we are letting you know that our friend and partner, Carlos Marin, has passed away. He will be missed by his friends, family and fans. There wiIl never be another voice or spirit like Carlos. pic.twitter.com/uyRFjXADF6

TWO SHOWS JUST ADDED:

Il Divo will be performing Feb. 16 at Music Hall in Dallas, TX and Feb. 26 at Steinmetz Hall in Orlando, FL. Can't wait to see you there!

VIP Packages + Tickets for both shows on sale Friday (12/8) at 10am local!

🎟: Link in our bio! pic.twitter.com/926nGU5eTN

— Il Divo (@ildivoofficial) December 6, 2021