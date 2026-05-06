Resumen: Robert Edward "Ted" Turner III, el visionario magnate que revolucionó la industria de los medios al fundar CNN —el primer canal de noticias continuas de 24 horas—, falleció este 6 de mayo de 2026 a los 87 años tras padecer demencia con cuerpos de Lewy. Además de construir un inmenso imperio televisivo con marcas como TNT, TBS y Cartoon Network, Turner se destacó como un exitoso propietario de franquicias deportivas, ganando la Serie Mundial con los Atlanta Braves, y como un comprometido filántropo y ambientalista global. Su partida marca el adiós a un audaz pionero cuyo legado transformó definitivamente la forma en que la humanidad consume información y su incansable esfuerzo por la conservación del planeta.

Fallece Ted Turner, el visionario magnate de los medios y fundador de CNN, a los 87 años

Robert Edward “Ted” Turner III, el audaz empresario estadounidense que transformó para siempre la televisión global con CNN y dejó una huella profunda en la filantropía y el deporte, murió este miércoles 6 de mayo de 2026. Turner Enterprises confirmó el fallecimiento del pionero de los medios a sus 87 años, marcando el fin de una era para la industria de la comunicación. Turner padecía demencia con cuerpos de Lewy, un diagnóstico que él mismo había hecho público a finales del año 2018.

El nacimiento de un imperio televisivo

Conocido por su personalidad extrovertida y su inquebrantable determinación, Turner desafió el monopolio de las cadenas de transmisión tradicionales (ABC, NBC y CBS) al apostar por la televisión por cable y la tecnología satelital. En 1975, transformó una pequeña estación local de Atlanta en la primera “superestación” del país.

Sin embargo, su mayor hito llegó el 1 de junio de 1980 con el lanzamiento de la Cable News Network (CNN). La creación del primer canal de noticias continuo, que transmitía las 24 horas del día, los 7 días de la semana, parecía una locura para muchos en la industria. Turner demostró lo contrario, construyendo una red global de oficinas que cambió drásticamente la forma en que el mundo consumía información en tiempo real.

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A partir de ahí, su imperio no dejó de crecer, dando vida a marcas icónicas que definieron el entretenimiento por cable, entre ellas:

TBS (Turner Broadcasting System)

TNT (Turner Network Television)

Cartoon Network

TCM (Turner Classic Movies)

Más allá de las noticias: Deportes y Filantropía

El impacto de Turner no se limitó a las pantallas de televisión. Su ambición lo llevó a adquirir franquicias deportivas importantes, convirtiéndose en el carismático dueño de los Atlanta Braves de la MLB (con quienes ganó la Serie Mundial en 1995) y los Atlanta Hawks de la NBA.

Además de su faceta como magnate, Turner fue un filántropo monumental y un apasionado defensor del medio ambiente:

Donación histórica a la ONU: En 1997, prometió y entregó 1.000 millones de dólares a las Naciones Unidas para apoyar causas globales, creando la Fundación de las Naciones Unidas.

Iniciativa de Amenaza Nuclear: Cofundó esta organización para prevenir la proliferación de armas nucleares, químicas y biológicas.

Conservación: Fue uno de los mayores terratenientes privados de Estados Unidos, dedicando gran parte de sus tierras a la reintroducción y conservación del bisonte americano.

Educación ambiental: Co-creó la exitosa serie animada El Capitán Planeta y los planetarios para enseñar a los niños sobre ecología y conservación.

Un legado imborrable

Nombrado “Persona del Año” por la revista Time en 1991, Ted Turner fue un verdadero rebelde con causa. Con su partida, el mundo se despide de un pionero que, ante la pregunta de por qué intentar algo que nadie había hecho antes, solía responder simplemente con hechos. Su visión de conectar al mundo a través de la información ininterrumpida y su compromiso con la preservación del planeta perdurarán como su gran legado.

Fallece Ted Turner, el visionario magnate de los medios y fundador de CNN, a los 87 años