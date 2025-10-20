¡Luto nacional! Murió el neurocirujano Remberto Burgos, reconocido neurocirujano y científico colombiano

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Fallece Remberto Burgos de la Espriella, reconocido neurocirujano y científico colombiano. Su muerte genera luto en la medicina y política. Miembro de la Academia Nacional de Medicina.

La medicina colombiana está de luto tras el fallecimiento del doctor Remberto Burgos de la Espriella, uno de los neurocirujanos más influyentes y queridos del país.

El doctor Burgos, oriundo de Montería, murió en las horas de la madrugada de este lunes 20 de octubre de 2025, según confirmó su familia a diversos medios.

Burgos de la Espriella fue una figura central en la neurociencia colombiana, destacándose no solo por su precisión clínica, sino por su profunda sensibilidad humana y su generosidad al compartir conocimiento.

Su trayectoria lo llevó a ocupar cargos de prestigio, incluyendo ser miembro de la Academia Nacional de Medicina, presidente honorario de la Federación Latinoamericana de Neurocirugía y presidente de la Asociación Colombiana de Neurocirugía.

El legado del médico cordobés trasciende la sala de cirugía. Fue maestro de varias generaciones, autor de libros y columnista en diversos medios de comunicación.

Lea también: ¡Jugando fútbol del bueno! El DIM, el mejor equipo del año, recibe a Santa Fe en el Atanasio

En los últimos meses, el doctor Burgos se había convertido en una voz obligada de consulta para el país, al explicar con detalle y contexto la situación médica de Miguel Uribe Turbay, a pesar de no ser su médico tratante, demostrando su compromiso informativo.

Las redes sociales y el ámbito político se llenaron de mensajes de condolencia.

La medicina colombiana y la comunidad académica pierden a un magnífico profesional interesado en temas de sociohumanismo y que deja un legado invaluable en la neurocirugía de la región y el país.

Más noticias de Colombia