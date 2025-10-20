¡Jugando fútbol del bueno! El DIM, el mejor equipo del año, recibe a Santa Fe en el Atanasio

El DIM, estadísticamente el mejor equipo del año, de acuerdo con la tabla de reclasificación, recibe a Independiente Santa Fe en el estadio Atanasio Girardot.

Los dirigidos por Alejandro Restrepo, con 30 puntos, podrían asumir el liderato de la Liga BetPlay en la noche de este lunes.

Con el juego ambos equipos se ponen al día, el partido corresponde al de la fecha 14 del campeonato que fue aplazado.

El duelo de rojos, que estará acompañado por más de 20 mil personas, tiene en Francisco Fydriszewski por el Poderoso, y en Hugo Rodallega por los cardenales sus feroces atacantes.

Sin embargo, así a muchos no les guste, Brayan León, a pesar de su inmadurez en cancha, es un jugador que suda la camiseta, potente y clave para el rojo de la montaña.

Al resistido León, hay que sumarle a Jarlan Barrera, el ‘gordito’ que muchos no querían por ser ‘panadero’ como lo llaman y que sin duda le ha dado magia a los de Restrepo.

La falencia por corregir, claramente, está en la zona defensiva. El poderoso ataque del DIM contrasta con las debilidades defensivas.

No se puede olvidar por ejemplo que Fortaleza le convirtió al minuto 2, en un juego que, pese a ganar, desnudó esa falencia.

Adicionalmente, sumarle que el Equipo del Pueblo ha tenido que esforzarse en remontar partidos en donde incluso ha estado por debajo en el marcador por dos goles.

Ese ‘lujo’ de estar dos goles por debajo en el marcador, confiando en la remontada, no se lo puede seguir dando porque, como pasó contra Águilas Doradas, eso podría salir mal.

En todo caso, el aura de campeón en diciembre no se lo quita nadie y, con el respaldo de su afición, el DIM espera llegar a 33 puntos para asumir el liderato en solitario.

