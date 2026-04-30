Murió Jaime Henríquez Gallo, reconocido empresario e impulsor del desarrollo en el Urabá antioqueño

El fallecimiento de Jaime Henríquez Gallo fue reportado en Medellín en las últimas horas. Según información confirmada por su familia, la causa de su muerte fue un infarto.

La partida de Jaime Henríquez ocurre tras una extensa trayectoria en la vida pública y privada del departamento, donde se destacó como dirigente político y empresario con influencia en el desarrollo regional, especialmente en la subregión de Urabá.

En el ámbito político, Jaime Henríquez ocupó cargos como congresista y tuvo un papel relevante dentro del liberalismo antioqueño, consolidándose como uno de los referentes del partido durante varias décadas.

Lea también: Choque entre el Tren de la Sabana y carro en Bogotá afectó la movilidad

En paralelo, desarrolló una carrera empresarial vinculada principalmente al sector agroindustrial, con incidencia en la industria bananera y en procesos de organización gremial. También fue relacionado con iniciativas que buscaban fortalecer la infraestructura económica y social en Urabá, incluyendo proyectos portuarios, zonas francas y servicios de salud.

Su nombre ha sido asociado a distintos esfuerzos por impulsar el crecimiento de Apartadó y otras zonas del eje bananero, así como a la promoción de obras de conectividad que buscaban mejorar las condiciones de transporte en la región.

El fallecimiento de Jaime Henríquez Gallo marca el cierre de un ciclo para una figura que tuvo incidencia tanto en la política como en el desarrollo empresarial de Antioquia.

Más noticias de Antioquia