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    Choque entre el Tren de la Sabana y carro en Bogotá afectó la movilidad

    Un choque con el Tren de la Sabana volvió a impactar la movilidad en Bogotá durante la mañana de este jueves.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Choque entre el Tren de la Sabana y carro en Bogotá afectó la movilidad

    Resumen: Choque entre el Tren de la Sabana y carro en Bogotá afectó movilidad en el norte de la ciudad.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Un choque entre el Tren de la Sabana y un vehículo particular generó afectaciones en la movilidad del norte de Bogotá durante la mañana de este jueves 30 de abril, en medio de la hora de mayor flujo vehicular.

    El choque se registró en un cruce ferroviario ubicado en la carrera novena con calle 222, donde, según reportes preliminares, el conductor del automóvil habría invadido la zona por donde transitaba la locomotora. Al no lograr salir a tiempo del paso del tren, se produjo el impacto que dejó bloqueada la vía.

    Tras el choque, el Tren de la Sabana detuvo su marcha mientras se realizaba la verificación de la situación. A pesar de lo aparatoso del incidente, los primeros reportes de los organismos de emergencia indicaron que no se presentaron personas fallecidas ni heridos de gravedad.

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    Los ocupantes del sistema ferroviario permanecieron dentro de los vagones mientras se adelantaban las revisiones, y el conductor del vehículo fue atendido en el lugar por personal médico.

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    El choque generó congestión vehicular en este sector estratégico del norte de la ciudad, afectando a quienes se movilizaban hacia sus lugares de trabajo y estudio.

    Dentro de las hipótesis que se analizan se encuentran posibles fallas humanas o condiciones en la señalización del cruce, lo que será determinado mediante la revisión de cámaras y otros elementos probatorios.

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