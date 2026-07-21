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    Fallece el maestro Héctor Ochoa, célebre compositor de ‘El camino de la vida’

    Héctor Ochoa compuso la mejor canción colombiana del siglo XX. El antioqueño deja un legado imborrable en la música.

    Publicado por: Julian Medina

    Fallece el maestro Héctor Ochoa célebre compositor de El camino de la vida
    Tomada del Noticiero 90 minutos.
    Fallece el maestro Héctor Ochoa, célebre compositor de ‘El camino de la vida’

    Resumen: La música colombiana está de luto tras el fallecimiento del maestro antioqueño Héctor Ochoa, célebre compositor de 'El camino de la vida', obra considerada una de las más emblemáticas e icónicas del folclor nacional. Tras conocerse su partida, miles de seguidores y destacadas figuras públicas —entre ellas el expresidente Álvaro Uribe Vélez— expresaron sus condolencias y rindiéron homenaje a un legado musical que marcó la identidad cultural y la memoria de varias generaciones en el país.

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    La música colombiana perdió a uno de sus referentes más grandes. Este martes se confirmó el fallecimiento de Héctor Ochoa, prolífico compositor antioqueño recordado por ser el autor de ‘El camino de la vida’, considerada una de las obras más emblemáticas e icónicas del repertorio nacional.

    A lo largo de su carrera, Ochoa construyó un legado musical que acompañó a múltiples generaciones, retratando el sentir, las costumbres y el amor por el territorio a través de sus letras y composiciones. ‘El camino de la vida’, en particular, se convirtió en un himno de la música andina colombiana y en un símbolo inseparable de la memoria cultural del país.

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    Tras conocerse la noticia de su partida, diversas personalidades del ámbito político y cultural, así como miles de seguidores en redes sociales, expresaron su dolor y condolencias. Entre los mensajes más destacados estuvo el del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien despidió al compositor a través de su cuenta en la red social X:

    “Duele el fallecimiento del Maestro Héctor Ochoa, las letras de sus canciones y las cuerdas de su guitarra contribuyeron a infundir Patria y Región en el alma de varias generaciones. El Maestro Héctor estará siempre presente con el ‘Camino de la Vida’. Solidaridad querida familia”, manifestó el exmandatario.

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    Con su partida, el país despide a un baluarte del folclor nacional cuya voz e inspiración perdurarán en el patrimonio cultural y en el recuerdo de todos los colombianos.

    Fallece el maestro Héctor Ochoa, célebre compositor de ‘El camino de la vida’

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    Julian Medina

    Jefe de redacción. Escribo por pasión y vocación. Seguidor del fútbol y amante de la historia y cultura de Medellín.


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