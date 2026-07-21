Resumen: El Metro de la 80 avanza con el componente ambiental del proyecto. Ya crecen los primeros 9.000 árboles que serán sembrados en el occidente de Medellín.

¡Así será el nuevo pulmón verde de Medellín! Ya crecen los primeros 9 mil árboles del Metro de la 80

Los primeros 9.000 árboles que harán parte del componente ambiental del Metro de la 80 ya se encuentran en proceso de crecimiento en el vivero Tierra Negra, donde reciben los cuidados necesarios antes de ser sembrados en distintos puntos del occidente de Medellín.

La iniciativa busca fortalecer la infraestructura verde de la ciudad y acompañar la transformación urbana que traerá este proyecto de movilidad.

La reposición arbórea contempla la siembra de cerca de 22.000 árboles, cifra que podrá ajustarse de acuerdo con las necesidades de la obra y las disposiciones de la autoridad ambiental dentro de los procesos de aprovechamiento forestal.

Además de compensar las intervenciones del proyecto, estos ejemplares contribuirán al mejoramiento de la calidad del aire y al fortalecimiento de la conectividad ecológica.

Los primeros árboles comenzaron su proceso de cuidado desde 2025 y corresponden a 180 especies, en su mayoría nativas, seleccionadas por su valor ambiental y paisajístico. Entre ellas se encuentran pinos romerones, florentinos, palmas y arrayanes, especies que favorecerán la biodiversidad y ofrecerán hábitat para diferentes animales.

La siembra del Metro de la 80 se realizará tanto en el corredor de la avenida 80 como en sectores estratégicos de la ciudad, entre ellos los cerros de las Tres Cruces y El Volador, además del Ecoparque La Mina.

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Según el gerente del Metro de Medellín, Tomás Andrés Elejalde Escobar, el componente ambiental es una prioridad en los proyectos de la empresa, con el propósito de impulsar una movilidad más sostenible y mejorar los entornos urbanos.

El proyecto también incluye estrategias de educación ambiental, como el programa Metroaventureros, dirigido a niños entre los 10 y 14 años. Desde su creación en 2024, esta iniciativa ha desarrollado 25 encuentros enfocados en biodiversidad, conservación y apropiación del territorio, con la participación de 903 asistentes y acompañantes.

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