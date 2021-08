La banda británica de reggae UB40 comunicó este lunes que su saxofonista y compositor Brian Travers ha fallecido a los 62 años en su casa de Birmingham, centro de Inglaterra, acompañado por su familia.

«Con gran tristeza anunciamos la muerte de nuestro camarada, hermano, miembro fundador de UB40 y leyenda de la música, Brian David Travers», informó la banda en un comunicado, en el que precisó que el fallecimiento ocurrió este domingo, después de «una larga y heroica lucha contra el cáncer».

A través de cuenta de Twitter, la banda manifestó: «Es con gran tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro compañero, hermano, miembro fundador de UB40 y leyenda musical, Brian David Travers. Brian falleció ayer por la noche con su familia a su lado».

Our thoughts are with Brian’s wife Lesley, his daughter Lisa and son Jamie. We are all devastated by this news and ask that you respect the family’s need for privacy at this time. pic.twitter.com/grpGUkyYFH

— UB40 (@UB40OFFICIAL) August 23, 2021