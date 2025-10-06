Fallece a los 52 años Kimberly Hébert Gregory, icónica actriz de ‘Grey’s Anatomy’

Resumen: La actriz estadounidense Kimberly Hébert Gregory, reconocida por sus papeles en series como Grey’s Anatomy, The Big Bang Theory y Two and a Half Men, falleció a los 52 años. La noticia fue confirmada por su exesposo, el actor Chester Gregory, quien le dedicó un emotivo mensaje en redes sociales destacando su talento, fortaleza y legado. Su partida generó gran conmoción entre colegas y fanáticos que la recordaron por su carisma y profesionalismo.

El mundo del entretenimiento se encuentra de luto tras confirmarse la muerte de Kimberly Hébert Gregory, reconocida actriz estadounidense que brilló en producciones como Grey’s Anatomy, The Big Bang Theory y Gossip Girl. La intérprete falleció a los 52 años, dejando una huella imborrable en la televisión y en el corazón de quienes compartieron escenario con ella.

La noticia fue dada a conocer por su exesposo, el también actor Chester Gregory, quien el 3 de octubre publicó un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram acompañado de varias fotografías de la artista. En el texto, expresó un profundo agradecimiento por los años compartidos y la influencia que Hébert tuvo en su vida.

“Eras la encarnación de la brillantez, una mujer cuya mente iluminaba cada habitación. Nos enseñaste sobre la valentía, el arte, la resiliencia y cómo seguir adelante incluso en los momentos más difíciles”, escribió el intérprete.

Gregory también destacó que, a pesar de haber tomado caminos distintos, entre ambos permanecieron el respeto y el cariño. En su homenaje, la recordó no solo como su expareja, sino como una amiga y madre dedicada: “Nuestro hijo, la canción que escribimos juntos, es el eco vivo de tu luz. A través de él, tu risa y tu brillo nunca desaparecerán”, añadió en su publicación, que rápidamente se llenó de mensajes de admiración y condolencias de colegas, amigos y fanáticos.

Una vida dedicada al arte

Nacida en Houston, Texas, en 1972, Kimberly Hébert Gregory descubrió su pasión por la actuación siendo una niña. Tras formarse en artes escénicas, inició su carrera en el teatro antes de dar el salto a la televisión y el cine, donde se consolidó por su talento y versatilidad.

Participó en diversas producciones que la convirtieron en un rostro familiar para millones de espectadores. Además de sus papeles en comedias y dramas de gran éxito, Hébert también fue reconocida por su compromiso con la representación de mujeres afroamericanas fuertes y complejas en la pantalla, algo que la distinguió en la industria.

Legado y despedida

Hasta el momento, no se ha revelado la causa de su fallecimiento, pero las muestras de cariño no se han hecho esperar. En redes sociales, seguidores de distintas partes del mundo han compartido mensajes en los que destacan su talento, calidez y aporte a la televisión.

Kimberly Hébert Gregory deja tras de sí una trayectoria marcada por la excelencia, el respeto y la pasión por su oficio. Su partida enluta a la comunidad artística, pero su legado continuará vivo en cada escena que protagonizó y en el recuerdo de quienes celebran su arte.