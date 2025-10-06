¿Qué pasó en realidad? El supuesto beso de Shakira que se volvió tendencia mundial

Resumen: Un video de Shakira durante su concierto en Veracruz generó revuelo en redes al parecer mostrarla besando a un hombre sobre el escenario. Sin embargo, otras tomas revelaron que el momento fue malinterpretado: la persona en cuestión era parte de su equipo y la estaba asistiendo con agua y oxígeno para continuar el show. El episodio, que se volvió tendencia mundial, evidenció cómo un simple ángulo de cámara puede desatar rumores sobre la vida personal de la artista.

En cuestión de horas, las redes sociales se llenaron de comentarios y teorías sobre un video en el que Shakira parecía besar a un hombre durante uno de sus conciertos. Sin embargo, nuevas imágenes y testimonios confirmaron que todo se trató de una confusión generada por el ángulo de la cámara y el juego de luces del escenario.

El clip, grabado durante su presentación en Veracruz, México, mostraba a la cantante barranquillera muy cerca de un integrante de su equipo técnico, lo que muchos interpretaron como un gesto romántico. El fragmento fue replicado miles de veces, convirtiéndose rápidamente en tendencia mundial y desatando todo tipo de especulaciones sobre la vida personal de la artista.

La verdad detrás del video

Horas después de la viralización, comenzaron a circular nuevas tomas desde distintos puntos del público. En ellas se evidenció que Shakira no estaba protagonizando un beso, sino recibiendo asistencia durante su show. El hombre que aparece junto a ella pertenece a su equipo de producción y se acercó para ofrecerle agua y ayudarla a regular la respiración antes de continuar con el siguiente bloque del concierto.

@letengoelchisme ¿Shakira besando a un misterioso hombre en pleno show? Un ángulo de cámara hizo pensar que la barranquillera estaba besando a alguien en pleno concierto … pero otra toma reveló que en realidad ¡solo estaba tomando agua! Las redes no tardaron en reaccionar con todo tipo de comentarios. ¿A ti también te engañó la imagen? ♬ sonido original – Letengoelchisme

Quienes han seguido su gira Las Mujeres Ya No Lloran Tour saben que Shakira mantiene un ritmo escénico exigente. Por eso, es habitual que durante los intermedios reciba apoyo técnico y médico para conservar su energía. La propia artista ha mostrado en varias ocasiones, a través de sus redes sociales, cómo utiliza oxígeno durante sus presentaciones para contrarrestar el esfuerzo físico y mantener su voz en óptimas condiciones.

Este tipo de malentendidos no son nuevos para figuras del nivel de Shakira. La atención mediática sobre su vida personal ha aumentado desde su separación con Gerard Piqué, y cualquier gesto o interacción es rápidamente amplificado por los usuarios en redes sociales. No obstante, quienes trabajan con la artista aseguran que ella mantiene un enfoque absoluto en su música, su familia y su labor social.