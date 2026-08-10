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Resumen: Un devastador terremoto de magnitud 7.4 con epicentro en el Chocó dejó un saldo trágico de al menos 18 personas muertas y decenas de heridas en Pereira, según confirmó el alcalde Mauricio Salazar, mientras que en Buenaventura se reportó un fallecido y la caída de los dos puentes de acceso al puerto. La emergencia ha provocado graves afectaciones en la infraestructura, colapso de edificaciones y reportes de personas atrapadas en ciudades como Cali, Armenia, Manizales y diversos municipios chocoanos, lo que motivó el alistamiento inmediato de unidades de rescate e ingenieros de las Fuerzas Militares para apoyar las labores de búsqueda, evacuación y atención en las zonas afectadas.

Alcalde de Pereira confirma lo peor: al menos 18 personas han muerto por el temblor

Un devastador panorama deja preliminarmente el fuerte terremoto de magnitud 7.4 registrado en la mañana de este lunes con epicentro en el departamento del Chocó. En la ciudad de Pereira, el alcalde Mauricio Salazar confirmó la cifra trágica de al menos 18 personas fallecidas y decenas de heridas, mientras las autoridades intentan dimensionar la escala real de la catástrofe.

Duro reporte en Pereira y el Eje Cafetero

En declaraciones entregadas a medios nacionales, el mandatario de los pereiranos evidenció la gravedad del momento que atraviesa la capital de Risaralda mientras avanzan las inspecciones de emergencia:

«Es muy trágico lo que nos ha ocurrido hoy. No sabemos, en este momento, cuál es la magnitud real de la afectación del terremoto. Solo puedo entregar por ahora la cifra de 18 muertos y decenas de heridos», sostuvo el alcalde Mauricio Salazar.

Las labores de socorro se concentran en puntos donde se registraron desplomes de edificaciones y colapsos parciales de viviendas para rescatar a posibles personas atrapadas.

Afectaciones en Buenaventura, Chocó y otras regiones

El impacto del terremoto generó emergencias simultáneas en diversos puntos del occidente y suroccidente colombiano:

Buenaventura (Valle del Cauca): La alcaldesa Ligia del Carmen Córdoba reportó una persona fallecida y confirmó que los dos puentes de acceso que comunican la zona portuaria colapsaron, sumado al desplome de múltiples estructuras.

Chocó (Zona de epicentro): La gobernadora Nubia Carolina Córdoba reportó numerosos heridos y graves afectaciones en la infraestructura física de varios municipios.

Otras capitales: Ciudades como Cali, Armenia y Manizales (donde se registró el colapso parcial de la infraestructura de su catedral) reportan daños severos en fachadas, viviendas destruidas e inspecciones urgentes en hospitales y zonas residenciales.

Respuesta del Estado y alistamiento militar

Ante la dimensión de la emergencia, las Fuerzas Militares activaron de inmediato sus protocolos de asistencia humanitaria. Equipos de soldados rescatistas del Batallón de Ingenieros Militares se encuentran en alistamiento con tecnología de precisión y binomios caninos para desplegarse hacia las zonas críticas de Chocó, Risaralda y Valle del Cauca.

Los Puestos de Mando Unificado (PMU) instalados en las distintas regiones continúan consolidando información y coordinando la evacuación y atención de los damnificados.