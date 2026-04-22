Resumen: Aunque el cuerpo médico del club maneja la situación con cautela para no adelantar conclusiones apresuradas, la preocupación es seria

¡Alarma mundial! Lamine Yamal sufre grave lesión y podría perderse El Clásico ¿y hasta el Mundial de 2026?

Minuto30.com .- El FC Barcelona y la Selección de España contienen el aliento. Lo que comenzó como una noche de celebración para el cuadro culé, terminó convirtiéndose en una auténtica pesadilla deportiva. Su máxima joya, Lamine Yamal, sufrió una delicada lesión que pone en jaque no solo el cierre de la temporada con su club, sino también su anhelada participación en la Copa del Mundo.

Del grito de gol a la preocupación total

El dramático episodio tuvo lugar durante el enfrentamiento ante el Celta de Vigo. Lamine acababa de hacer estallar de alegría a la afición tras marcar el gol que ponía arriba al Barcelona en el marcador. Sin embargo, la euforia duró apenas unos segundos: inmediatamente después de la anotación, el jugador sintió una fuerte molestia física, viéndose obligado a abandonar el terreno de juego visiblemente lastimado y encendiendo todas las alarmas en el banquillo.

El parte médico preliminar: a la espera del jueves

Aunque el cuerpo médico del club maneja la situación con cautela para no adelantar conclusiones apresuradas, la preocupación es seria:

La zona afectada: Los primeros reportes apuntan a una fuerte lesión en el músculo isquiotibial de la pierna izquierda.

El diagnóstico final: Será hasta este jueves cuando se le practiquen los exámenes y resonancias correspondientes para determinar la gravedad real de la rotura y el tiempo exacto de recuperación.

Un golpe letal para el calendario culé

Los pronósticos que se manejan en el entorno blaugrana no son los más favorables. Existe el temor real de que Yamal no pueda ver minutos en lo que resta de la temporada. Esto representa una baja incalculable para el Barcelona, que ahora deberá afrontar una recta final de infarto sin su jugador más desequilibrante.

El calendario que se le viene al equipo no da tregua:

El Clásico definitivo: Se perdería el crucial duelo ante el Real Madrid, un partido de “seis puntos” que podría sentenciar quién se queda con el campeonato de liga.

La ruta por LaLiga: Además, el cuadro catalán tendrá que buscar los puntos para no ceder terreno en sus enfrentamientos contra Getafe, Osasuna, Alavés, Betis y Valencia.

Más allá del duro panorama para el equipo dirigido por Hansi Flick, el mundo del fútbol lamenta profundamente la situación. A pocos meses del inicio de la Copa del Mundo 2026, una recuperación prolongada pondría en serio riesgo el sueño mundialista de Lamine Yamal.

¡Todo el barcelonismo y España cruzan los dedos a la espera de los resultados del jueves!