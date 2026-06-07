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Resumen: El objetivo de esta estructura era adelantar actividades de proselitismo armado y ejecutar acciones terroristas en el área metropolitana

¡Golpe al ELN en Antioquia! Incautan arsenal y explosivos en Cocorná, con destino al Valle de Aburrá

Minuto30.com .- En una operación conjunta llevada a cabo en el municipio de Cocorná, en el Oriente antioqueño, las autoridades lograron asestar un duro golpe contra las estructuras armadas del Ejército de Liberación Nacional (ELN). La acción militar y policial permitió el hallazgo y la incautación de un importante depósito de material de guerra, explosivos y propaganda ilegal.

Los detalles del operativo

El despliegue táctico tuvo lugar específicamente en la vereda Cebaderos. Allí, tropas del Grupo de Caballería Mediano N.º 4 ‘Juan del Corral’, adscritas a la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, en coordinación con la Policía de Antioquia, lograron interceptar este cargamento clandestino.

De acuerdo con el inventario entregado por las autoridades, entre los elementos incautados que pretendían ser utilizados para atentar contra la población civil y la Fuerza Pública se encuentran:

Un fusil y munición de diferentes calibres.

Cinco Artefactos Explosivos Improvisados (AEI).

Explosivos de alto poder tipo ANFO e INDUGEL.

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Cordón detonante y detonadores.

Elementos de intendencia y material de proselitismo alusivo al grupo guerrillero.

La amenaza sobre el Valle de Aburrá

Los reportes de inteligencia militar señalan que este peligroso arsenal estaba siendo movilizado por integrantes del Frente de Guerra Urbano Nacional Camilo Torres Restrepo del ELN.

Su destino final era el Valle de Aburrá, donde pretendían entregar los equipos al Frente Urbano Luis Fernando Giraldo Builes. El objetivo de esta estructura era adelantar actividades de proselitismo armado y ejecutar acciones terroristas en el área metropolitana, aprovechando la coyuntura de las próximas fechas conmemorativas de este grupo armado organizado.

Con este importante resultado operativo, las autoridades confirmaron la neutralización de una inminente amenaza criminal que ponía en riesgo la tranquilidad y la seguridad de los habitantes de Medellín y los municipios aledaños.