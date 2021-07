VIDEO: Falcao García justificó la actitud del arquero de Argentina frente a Colombia en la Copa América

El jugador colombiano Falcao García, se refirió a la situación que vivieron algunos jugadores de la Selección Colombia con el arquero de la Selección Argentina, cuando se enfrentaban en los tiros desde el punto blanco.

El delantero del Galatasaray, explicó que esta fue una estrategia que suelen utilizar tanto los arqueros como los mismos jugadores del equipo rival para lograr desconcentrar a los jugadores.

“Son tácticas que se utilizan para desconcentrar al pateador y muchas veces no es solo el arquero, a veces son los demás jugadores los que empiezan a hablar. Yo lo he vivido”, comentó inicialmente.

Falcao explicó que en estas situaciones, lo mejor es no prestarle atención a estas acciones. “Lo mejor es abstraerse y no interactuar. Cuando me ha pasado, trato de concentrarme en lo que voy a hacer”, «son tácticas del rival y esta vez funcionó».

Por otro lado, el ‘tigre’ manifestó que no estuvo en La Selección Colombia durante la Copa América, por “problema muscular en la pierna izquierda”, por lo que acordó con el DT Reinaldo Rueda, que se recuperaría para estar en óptimas condiciones para las eliminatorias del Mundial.

Estas fueron las declaraciones de Falcao García

Así será el fixture de la Liga BetPlay II-2021 https://t.co/0cRVa3xVW1 — Minuto30.com (@minuto30com) July 12, 2021

Lea también: Desempeño de Luis Díaz no pasó desapercibido para el GET de la Conmebol