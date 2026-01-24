Resumen: Sergio Fajardo enfrenta un panorama crítico para 2026, ya que las últimas encuestas de Guarumo (3%) y RCN (1%) lo sitúan por debajo del umbral del 4% exigido por la ley para la reposición de votos. De mantenerse esta tendencia, el candidato no solo quedaría fuera de la disputa presidencial, sino que perdería el derecho al reembolso estatal de sus gastos electorales, obligando a su campaña a asumir pérdidas millonarias y poniendo en riesgo la estabilidad financiera de su proyecto político.

Ya nadie se fija en Fajardo: tiembla su aspiración de cobrar por la reposición de votos porque no alcanza umbral

La mala hora de Sergio Fajardo en la política colombiana parece ser más larga de lo pensado. El candidato que en 2022 prefirió alejarse de la segunda vuelta para ver ballenas, parece que entraría en la muerte política, pero no por inhabilidad, sino por falta de credibilidad de los colombianos.

Dos de las mediciones más consultadas por el país muestran a un Fajardo rezagado, lejos de los porcentajes que ostentaba en contiendas anteriores. En la última encuesta de Guarumo, el candidato apenas registra un 3% de intención de voto. La situación es aún más crítica en el sondeo de RCN/GAD3, donde su respaldo cae al 1%.

Estas cifras lo ubican actualmente por debajo del “número mágico” del 4% de los votos válidos, requisito indispensable que exige la Ley 996 de 2005 (Ley de Garantías) para acceder a la reposición de gastos por parte del Estado.

El negocio de cobrar los votos podría haber llegado a su fin

En Colombia, la reposición de votos funciona como un reembolso: el Estado paga un valor fijo por cada voto obtenido, siempre y cuando se supere el umbral del 4%. Para las elecciones de 2026, el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha proyectado valores de reposición que buscan compensar los altos costos de la logística, publicidad y transporte.

Si las elecciones fueran hoy, y se mantuvieran los resultados de las encuestas:

Sin reembolso: Al no alcanzar el 4%, Fajardo y el movimiento que lo avale (como el Partido Dignidad y Compromiso) tendrían que asumir la totalidad de las deudas contraídas.

Riesgo de quiebra política: Para una campaña presidencial, que suele mover miles de millones de pesos, quedar por debajo del umbral puede significar un descalabro financiero difícil de recuperar para futuras aspiraciones.

A Fajardo el país le estaría cobrando el no querer unirse a la verdadera coalición de centro, lo que además demostró que al candidato parece no importarle Colombia y solo quisiera fijarse en su billetera.

